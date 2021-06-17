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В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе
В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе - РИА Новости, 17.06.2021
В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе
Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:11
2021-06-17T04:11
2021-06-17T12:29
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
олег волошин
донбасс
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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киев
украина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.По мнению депутата, этому бы предшествовало массированное наступление ВСУ на Донецк.Парламентарий подчеркнул, что России всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Украиной.В то же время Волошин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
https://ria.ru/20210610/azarov-1736389718.html
https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире
В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе
04:11 17.06.2021 (обновлено: 12:29 17.06.2021)
В Раде заявили об угрозе войны с Россией в случае провокации в Донбассе