https://ria.ru/20210617/voyna-1737336280.html

В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе

В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе - РИА Новости, 17.06.2021

В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе

Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T04:11

2021-06-17T04:11

2021-06-17T12:29

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

олег волошин

донбасс

вооруженные силы украины

владимир зеленский

москва

киев

украина

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.По мнению депутата, этому бы предшествовало массированное наступление ВСУ на Донецк.Парламентарий подчеркнул, что России всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Украиной.В то же время Волошин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.

https://ria.ru/20210610/azarov-1736389718.html

https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html

россия

донбасс

москва

киев

украина

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2021

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире