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В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе
В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе - РИА Новости, 17.06.2021
В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе
Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:11
2021-06-17T12:29
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
олег волошин
донбасс
вооруженные силы украины
владимир зеленский
москва
киев
украина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.По мнению депутата, этому бы предшествовало массированное наступление ВСУ на Донецк.Парламентарий подчеркнул, что России всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Украиной.В то же время Волошин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
https://ria.ru/20210610/azarov-1736389718.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире
В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации в Донбассе
04:11 17.06.2021 (обновлено: 12:29 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Раде заявили об угрозе войны с Россией в случае провокации в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Москвой, заявил в эфире телеканала NewsOne член парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
По мнению депутата, этому бы предшествовало массированное наступление ВСУ на Донецк.

"Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета — начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ", — заявил Волошин.

Парламентарий подчеркнул, что России всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Украиной.
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В то же время Волошин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.

"Надевать старые поношенные сапоги (Александра. Прим. ред.) Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев, — это, конечно, вряд ли серьезный подход для президента Украины", — резюмировал он.

В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньОлег ВолошинДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваКиевУкраинаВ мире
 
 
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