https://ria.ru/20210617/volodin-1737381456.html

Володин оценил встречу Путина и Байдена

Володин оценил встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Володин оценил встречу Путина и Байдена

Россия открыта для диалога на равных, только такой подход может быть эффективным, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:50

2021-06-17T12:50

2021-06-17T13:01

саммит путина и байдена

россия

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Россия открыта для диалога на равных, только такой подход может быть эффективным, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в Женеве в среду переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена."Россия открыта для диалога, но на равных. Как показала вчерашняя встреча нашего президента, Владимира Владимировича Путина, и президента США, только такой подход может быть эффективным", - сказал Володин на последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва.Говоря о ситуации в мире, он отметил важность восстановления доверия к международным институтам, в том числе ООН."Межпарламентские структуры должны работать более эффективно. Все то, что произошло за последние 10 лет, нанесло огромный ущерб глобальной безопасности и достигнутым договоренностям. И то, что наш президент их восстанавливает, в интересах всего мирового сообщества держит удар, это очень важно", - отметил спикер Госдумы.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737377760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/putin-1737364346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире