Володин оценил встречу Путина и Байдена
12:50 17.06.2021 (обновлено: 13:01 17.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
Спикр Госдумы Вячеслав Володин оценил встречу Путина и Байдена
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Россия открыта для диалога на равных, только такой подход может быть эффективным, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в Женеве в среду переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Россия открыта для диалога, но на равных. Как показала вчерашняя встреча нашего президента, Владимира Владимировича Путина, и президента США, только такой подход может быть эффективным", - сказал Володин на последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва.
Говоря о ситуации в мире, он отметил важность восстановления доверия к международным институтам, в том числе ООН.
"Межпарламентские структуры должны работать более эффективно. Все то, что произошло за последние 10 лет, нанесло огромный ущерб глобальной безопасности и достигнутым договоренностям. И то, что наш президент их восстанавливает, в интересах всего мирового сообщества держит удар, это очень важно", - отметил спикер Госдумы.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.