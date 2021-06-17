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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/volodin-1737381456.html
Володин оценил встречу Путина и Байдена
Володин оценил встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
Володин оценил встречу Путина и Байдена
Россия открыта для диалога на равных, только такой подход может быть эффективным, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:50
2021-06-17T13:01
саммит путина и байдена
россия
госдума рф
вячеслав володин
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Россия открыта для диалога на равных, только такой подход может быть эффективным, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в Женеве в среду переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена."Россия открыта для диалога, но на равных. Как показала вчерашняя встреча нашего президента, Владимира Владимировича Путина, и президента США, только такой подход может быть эффективным", - сказал Володин на последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва.Говоря о ситуации в мире, он отметил важность восстановления доверия к международным институтам, в том числе ООН."Межпарламентские структуры должны работать более эффективно. Все то, что произошло за последние 10 лет, нанесло огромный ущерб глобальной безопасности и достигнутым договоренностям. И то, что наш президент их восстанавливает, в интересах всего мирового сообщества держит удар, это очень важно", - отметил спикер Госдумы.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737377760.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/putin-1737364346.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Володин оценил встречу Путина и Байдена
12:50 17.06.2021 (обновлено: 13:01 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Спикр Госдумы Вячеслав Володин оценил встречу Путина и Байдена

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Россия открыта для диалога на равных, только такой подход может быть эффективным, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в Женеве в среду переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Россия открыта для диалога, но на равных. Как показала вчерашняя встреча нашего президента, Владимира Владимировича Путина, и президента США, только такой подход может быть эффективным", - сказал Володин на последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
12:31
Итальянский депутат оценил встречу Путина и Байдена
Говоря о ситуации в мире, он отметил важность восстановления доверия к международным институтам, в том числе ООН.
"Межпарламентские структуры должны работать более эффективно. Все то, что произошло за последние 10 лет, нанесло огромный ущерб глобальной безопасности и достигнутым договоренностям. И то, что наш президент их восстанавливает, в интересах всего мирового сообщества держит удар, это очень важно", - отметил спикер Госдумы.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
11:33В мире
"Без кулаков и объятий". Китайские СМИ о переговорах Путина и Байдена
 
Саммит Путина и БайденаРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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