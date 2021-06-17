https://ria.ru/20210617/vmeshatelstvo-1737402762.html

В Госдуме заявили, что Россия не допустит вмешательства извне

В Госдуме заявили, что Россия не допустит вмешательства извне - РИА Новости, 17.06.2021

В Госдуме заявили, что Россия не допустит вмешательства извне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия может допустить вмешательство извне в жизнь своих граждан. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:32

2021-06-17T14:32

2021-06-17T14:45

россия

джо байден

владимир путин

сша

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия может допустить вмешательство извне в жизнь своих граждан.По его словам, благодаря политике, проводимой российским президентом, Россию уважают в мире."В 2014 году Обама называл Россию "региональной державой", вчера в рамках встречи с Путиным президент США Джо Байден заявил, что "Россия – великая держава", - отметил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20210617/derzhava-1737391903.html

россия

сша

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россия, джо байден, владимир путин, сша, госдума рф, вячеслав володин, общество