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В мае вложения инвесторов в ПИФы акций достигли пика

В мае вложения инвесторов в ПИФы акций достигли пика - РИА Новости, 17.06.2021

В мае вложения инвесторов в ПИФы акций достигли пика

С начала года среди россиян растёт спрос на вложения в ПИФы акций и смешанных инвестиций за счёт опережающей доходности, которую демонстрируют рынки акций. В... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:32

2021-06-17T15:32

2021-06-17T15:32

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МОСКВА, 17 июн – АО "Сбербанк Управление Активами". С начала года среди россиян растёт спрос на вложения в ПИФы акций и смешанных инвестиций за счёт опережающей доходности, которую демонстрируют рынки акций. В мае впервые с начала года на первое место по популярности вышли фонды акции — до этого инвесторы предпочитали ПИФы смешанных инвестиций.Российские акцииВ мае Индекс МосБиржи прибавил более 5% и поднимался выше 3750 пунктов, достигнув исторического максимума. Благодаря этому биржевой фонд "Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности ʺбруттоʺ" показал впечатляющий прирост по итогам мая. Согласно рейтингу Investfunds в мае БПИФ занял третье место по доходности фондов со стоимостью чистых активов свыше 1 млрд рублей, а прирост стоимости паёв БПИФ составил 6,67%. Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности "брутто".ЗолотоСтоимость золота в мае обновила максимум с начала года, превысив $1900 за унцию. Рост цен на 7,7% стал самым сильным с июля 2020 года. Такая динамика драгоценного металла поспособствовала росту стоимости паёв фонда "Сбер — Золото" на +7,73% за месяц, по итогам мая фонд вошёл в число 10 самых доходных ПИФов. Самые популярные фондыВ топ-10 самых популярных ПИФов на российском рынке по итогам мая вошли три фонда Сбер Управление Активами. В предыдущие месяцы инвесторы проявляли более консервативный подход и для вложений в акции использовали фонд "Сбалансированный", который вкладывает одновременно и в акции, и в облигации. В мае картина предпочтений инвесторов изменилась и настроения россиян следовали за индексами рынков акций. Дополнительным стимулом стала высокая дивидендная доходность российских компаний. Этим обусловлена популярность биржевого фонда на Индекс МосБиржи1, который, согласно рейтингу Investfunds, вошёл в топ-10 самых популярных фондов в мае. В прошлом месяце российские инвесторы вложили в фонд 2,7 млрд рублей.Фонд "Сбалансированный", хотя и уступил пальму первенства среди ПИФов Сбера, продолжает оставаться очень востребованным у инвесторов. По итогам месяца они вложили в него 2,2 млрд рублей.Ещё одним фондом, который вошёл в топ-10, стал один из старейших российских ПИФов — "Добрыня Никитич". Вложения инвесторов в него достигли 1 млрд рублей.В тексте приведены данные рейтинга Investfunds.ru по доходности открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей, а также по привлечению в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 по 31 мая 2021 года.# # #БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности "брутто""ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Золото"ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Фонд Сбалансированный"ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Фонд акций "Добрыня Никитич"Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы