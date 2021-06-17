https://ria.ru/20210617/vanetsyan-1737220283.html

Артур Ванецян: система безопасности Армении рухнула

Артур Ванецян: система безопасности Армении рухнула - РИА Новости, 17.06.2021

Артур Ванецян: система безопасности Армении рухнула

Бывший директор Службы нацбезопасности Армении, сейчас вошедший в блок с экс– президентом Сержем Саргсяном "Честь имею" Артур Ванецян в преддверии парламентских РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:00

2021-06-17T10:00

2021-06-17T10:06

россия

никол пашинян

армения

артур ванецян

интервью

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Бывший директор Службы нацбезопасности Армении, сейчас вошедший в блок с экс– президентом Сержем Саргсяном "Честь имею" Артур Ванецян в преддверии парламентских выборов 20 июня рассказал в интервью РИА Новости, как власть использует административный ресурс, что при попытке фальсификации выборов сделает их блок, а также как будут строиться отношения с Россией.– Многих удивил ваш альянс с Республиканской партией Армении, вы на первом этапе были в команде Пашиняна, а РПА была в то время единственной оппозиционной силой. Что вас объединяет, на что рассчитывали две силы, идя на альянс?– Во– первых, я не был в команде Пашиняна. Я возглавлял Службу национальной безопасности Республики Армения во время правления Никола Пашиняна. Я всю жизнь служил в органах безопасности, я не был назначен на эту должность с улицы. Я был тогда уже полковником органов безопасности и после этого получил предложение возглавить СНБ.В то время мне казалось, и вообще у нас в стране многим казалось, что Пашинян приведет страну к переменам, к лучшему, к справедливости, но оказалось все наоборот.Да, вы правы, Республиканская партия была изначально оппозиционной силой для Никола Пашиняна, и наш союз для многих был принят неоднозначно. Но я уверен, что этот союз самый эффективный, и этим самым стираем те линии, которые Пашинян за свое правление провел – белые и черные, старые, новые, и говорим, что нация снова должна стать одним кулаком, чтобы выйти из этой сложной ситуации.– Вы были директором СНБ. В каком состоянии находится национальная безопасность – внешняя и внутренняя, и есть ли в Армении авторитетные политические партии и общественные организации, находящиеся под внешним влиянием, в том числе США?– К сожалению, вся система безопасности Армении после последней войны рухнула. Нужно сделать все, чтобы восстановить систему безопасности и после этого уже думать о другом, потому что без безопасности не могут быть другие приоритеты.Сегодня во внеочередных парламентских выборах в Армении участвуют 25 партий и блоков. Я уверенно могу сказать, что более половины из них имеет четкую ориентацию на Запад, и мы можем предполагать, что они находятся под влиянием Запада и других центров. Но фактов, что они находятся непосредственно под влиянием США или другой страны, у нас нет. Если будут факты, то тогда этим должны заняться правоохранительные органы, потому что по законодательству Армении политические партии не имеют право ни финансироваться, ни находиться под влиянием зарубежных стран.– Есть мнение, что Пашинян пытается набрать очки на антироссийских настроениях перед выборами. Согласны ли вы с этим, и чем опасны насаждаемые в Армении антироссийские настроения?– В последние три года команда Пашиняна методично портила отношения с Россией. И когда у нас была война, после этого они поняли, что Россия является нашим единственным союзником, и благодаря усилиям России были приостановлены военные действия в Карабахе. Сейчас Пашинян и его команда пытаются показать, что они всегда были союзниками России, у них прекрасные отношения с Россией.Но словом это не докажешь, это можно доказать только делом. На самом деле Пашинян, будучи по своей сути большим лгуном, он лжет и внутри страны и лжет на других внешних аренах. Он пытался свои отношения построить с Россией на лжи. Но это не получилось. Да, последние три года методично портились отношения России и Армении. Но чтобы сказать, что сегодня Пашинян ведет антироссийскую кампанию, было бы несправедливо. Да, силы поддерживаемые Пашиняном, внутри страны ведут антироссийскую кампанию. Есть такое, и это просто недопустимо.– Как Армения должна выстраивать отношения с Россией, есть ли альтернатива двустороннему диалогу?– Россия – наш союзник. Россия – наш лучший союзник. Те отношения, которые были между Россией и Арменией многие годы, были очень хорошими, крепкими. Я думаю, что после выборов, когда в Армении будет уже новая власть, нужно все строить заново, должны быть новые интеграционные процессы с Россией. Армения и Россия должны свои отношения выстраивать на другом уровне. Должны быть более глубокие интеграционные процессы. Какую форму они будут иметь, поймем при выполнении всего этого.– Какие шаги предпримет ваша политическая сила для возобновления мирного процесса по Карабаху? Какой вам видится перспектива карабахского урегулирования?– Российский миротворческий контингент, который сейчас находится в Карабахе, у них мандат на пять лет, это на данном этапе единственная сила, которая может обеспечить мир, безопасность для людей, живущих в Нагорном Карабахе, в Арцахе. Я думаю, что пока не решен карабахский конфликт, пока не решен вопрос статуса Арцаха, мы должны пролонгировать время нахождения российских миротворцев в Карабахе, и это должно продолжаться до тех пор, пока не будет окончательно решен карабахский вопрос.– Армения должна признать статус, независимость Нагорного Карабаха?– Армения должна была признать статус Нагорного Карабаха в начале третьей, последней войны. Когда Азербайджан начал свои военные действия в Карабахе после трех-четырех дней, когда уже было понятно, что это долгосрочная война, Армения должна была признать независимость Нагорного Карабаха. К сожалению наши власти этого не сделали, и сейчас признавать Нагорный Карабах, я думаю, нецелесообразно. Нужно продолжать вести переговоры, продолжать работать по решению, урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В итоге, мы должны достичь того, чтобы право наций на самоопределение было в полной мере обеспечено, и народ Нагорного Карабаха самоопределился и жил в независимой стране.– Как бы вы прокомментировали предвыборную кампанию, используется ли административный ресурс?– Однозначно используется административный ресурс. Используются правоохранительные органы. Наших сторонников постоянно посещают сотрудники полиции, органов безопасности, всех запугивают, нашим сторонникам говорят, что они не должны поддерживать оппозицию. Но я думаю, что это время прошло, и уже ничто не может помочь Николу Пашиняну продлить свою власть.– Допускаете ли возможность фальсификации результатов выборов?– Пашинян сделает все, чтобы переизбраться или чтобы остаться у власти. Потому что для него власть – это последняя надежда жить в этой стране. Потому что его в нашей стране уже не воспринимают как премьер-министра страны. Он более известен под именем "капитулянт", который просто отдал наши земли – 75% Карабаха одной своей подписью отдал азербайджанцам. Да, конечно, он попытается сфальсифицировать выборы. Но, поверьте, что у него это не получится, мы этого не допустим. Если он пойдет на этот шаг, то народ Армении выйдет на улицы, его просто выкинут из его кабинета.– Вы готовы вывести людей на улицы?– Я готов вывести людей на улицы, я готов возглавить это движение, у меня просто не будет другого выбора. Потому что выборы в Армении – это не просто выборы, это не борьба политических партий между собой. Это борьба за будущее Армении, это борьба быть Армении или не быть. И для этого я готов сделать все.– С кем готовы войти в коалицию в парламенте?– В коалицию готовы войти со всеми теми силами, которые завуалированно не поддерживают нынешнюю власть, капитулянтов, и с теми силами, которые имеют четкую национальную повестку.– Вы недавно говорили, что нужно уважать волеизъявление жителей Крыма. Если вы придете к власти, считаете ли вы, что нужно признать Крым?– Я говорил, что самоопределение народов – это один из главных принципов, который нужно использовать в международном праве. То есть, я провел параллели между Карабахом и Крымом. Да, народ Крыма самоопределился, больше 95% населения Крыма высказалось за соединение с Россией, кто мы такие, чтобы не признавать выбор народа Крыма.– То есть, в перспективе вы рассматриваете возможность признания Крыма?– В перспективе, я думаю, этот вопрос будет у нас на повестке.– Заинтересованы ли вы в расширении российской военной базы в Гюмри?– Во– первых, я заинтересован в очень большом сотрудничестве, очень тесном сотрудничестве наших ВС и ВС России. База российских войск в Армении служит гарантом безопасности во всем регионе, не только для Армении, и чем сильнее будет российская база у нас в стране, тем большие гарантии безопасности будут в целом в регионе. Поэтому, да, российская база при необходимости должна расширяться.– Осенью во время обострения ситуации в Карабахе звучали заявления об участии там наемников. По вашим данным, есть ли доказательства, что это было организовано турецкими властями?– Это не только по моим данным, это признали Франция, Россия, США. Об этом заявляли открыто, что по данным разведслужб вышеупомянутых стран в Карабахе воюют наемники, и всем этим руководила Турция. То есть Турция была непосредственно вовлечена в конфликт, и через Турцию в конфликт были вовлечены также наемники. Это доказанный факт.– Из причин поражения в Карабахе сделаны выводы нынешними властями?– Если бы нынешними властями был бы сделан вывод, то они сегодня бы не боролись опять за власть, просто бы извинились перед народом Армении и всеми армянами и ушли. Я думаю, нет, они выводы не сделали, и народ 20 июня во время внеочередных парламентских выборов даст свою оценку, сделает свой выбор и выгонит их из политической жизни Армении.– Может ли приезд Эрдогана в Шуши вызвать в Армении новые акции протеста?– Я не думаю, что в Армении это вызовет волну протестов. Конечно, это будет неприятно, потому что Шуши – это наш древний исторический город, культурный центр. Но мы имеем, что имеем, к сожалению. Армения должна опять встать на ноги, стать сильной и понять, как сделать, чтобы вернуть свои исторические земли.– Опасаетесь ли увеличения турецкого военного присутствия в Карабахе?– В Карабахе турецкого военного присутствия, я думаю, не будет, пока там есть российские миротворцы. Но Турция уже в регионе заявила о себе, и она уже активно вмешивается во внутренние дела многих стран в регионе. Я думаю, этот сигнал есть также у российской стороны.– Есть ли у вас программа действий по защите культурного наследия в Карабахе?– Мы должны работать с международными партнерами, в том числе с ЮНЕСКО, потому что в Карабахе очень много древних храмов, древних исторических памятников, это все нужно сохранить и нельзя допустить их исчезновения с нашей земли. Но есть уже факты, что азербайджанцы ломают исторические храмы, ломают наши памятники. В Шуши они уже нашу церковь хотят переделать в мечеть, то есть это недопустимые факты, и международное сообщество должно дать четкую оценку этим действиям.– Как вы видите развитие отношений с Азербайджаном и Турцией в перспективе?– В настоящий момент с Азербайджаном и Турцией у нас не может быть никаких отношений, потому что Азербайджан и Турция против нас имеют враждебные настроения. У них есть программа, есть цель уничтожить армянский народ и сделать так, чтобы с политической карты мира стерлась Республика Армения. Пока они не поменяют своего отношения к армянам, мы о нормальных отношениях с Турцией и Азербайджаном говорить не готовы.

https://ria.ru/20210613/armeniya-1736860699.html

https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737045035.html

https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737047899.html

https://ria.ru/20210611/pashinyan-1736685750.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/bezopasnost-1730996095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/armeniya-1737133784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, армения, артур ванецян, интервью