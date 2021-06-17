https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737475344.html

Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников

Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников - РИА Новости, 17.06.2021

Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан в регионах должна быть использована при... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:34

2021-06-17T19:34

2021-06-17T19:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан в регионах должна быть использована при необходимости."Это полномочия... главных санитарных врачей, в том числе в субъектах Российской Федерацией, они его используют, и в соответствии с эпидситуацией, во взаимодействии с властью субъектов Российской Федерации, этот инструмент, я считаю, должен быть в дальнейшем использован", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что тот набор инструментов, который был выработан за прошедшие полтора года, остается крайне актуальным. Он широк, его сегодня используют в регионах в зависимости от эпидситуации."Привычный нам уже инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях - это обязательная иммунизация отдельных групп населения, как прописано в законодательстве Российской Федерации, он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей", - подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737455948.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество