https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737475344.html
Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников
Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников - РИА Новости, 17.06.2021
Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан в регионах должна быть использована при... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:34
2021-06-17T19:34
2021-06-17T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан в регионах должна быть использована при необходимости."Это полномочия... главных санитарных врачей, в том числе в субъектах Российской Федерацией, они его используют, и в соответствии с эпидситуацией, во взаимодействии с властью субъектов Российской Федерации, этот инструмент, я считаю, должен быть в дальнейшем использован", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что тот набор инструментов, который был выработан за прошедшие полтора года, остается крайне актуальным. Он широк, его сегодня используют в регионах в зависимости от эпидситуации."Привычный нам уже инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях - это обязательная иммунизация отдельных групп населения, как прописано в законодательстве Российской Федерации, он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей", - подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737455948.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников
Глава Роспотребнадзора Попова прокомментировала решение об обязательной вакцинации сотрудников
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан в регионах должна быть использована при необходимости.
"Это полномочия... главных санитарных врачей, в том числе в субъектах Российской Федерацией, они его используют, и в соответствии с эпидситуацией, во взаимодействии с властью субъектов Российской Федерации, этот инструмент, я считаю, должен быть в дальнейшем использован", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что тот набор инструментов, который был выработан за прошедшие полтора года, остается крайне актуальным. Он широк, его сегодня используют в регионах в зависимости от эпидситуации.
"Привычный нам уже инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях - это обязательная иммунизация отдельных групп населения, как прописано в законодательстве Российской Федерации, он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей", - подчеркнула Попова.