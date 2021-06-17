https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737389151.html

Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков

Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2021

Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков

В Кремле опровергли информацию о тотальной вакцинации в России. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:24

2021-06-17T13:24

2021-06-17T14:17

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию о тотальной вакцинации в России."Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. <...> Речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что главы субъектов ориентируются на показатели на местах. В некоторых из них зафиксировано "скачкообразное распространение" болезни.Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную иммунизацию для сотрудников контактных сфер. К 15 июля 60% таких работников должны получить первую дозу вакцины от COVID-19, к 15 августа — вторую.Это объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, в частности из-за низких темпов прививочной кампании.Вслед за столичными регионами частично обязательную вакцинацию вводят в Кемеровской области и на Сахалине. Другие субъекты пока просто ужесточают ограничительные меры.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19