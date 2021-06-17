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Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков
Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2021
Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков
В Кремле опровергли информацию о тотальной вакцинации в России. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:24
2021-06-17T14:17
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию о тотальной вакцинации в России."Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. &lt;...&gt; Речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что главы субъектов ориентируются на показатели на местах. В некоторых из них зафиксировано "скачкообразное распространение" болезни.Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную иммунизацию для сотрудников контактных сфер. К 15 июля 60% таких работников должны получить первую дозу вакцины от COVID-19, к 15 августа — вторую.Это объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, в частности из-за низких темпов прививочной кампании.Вслед за столичными регионами частично обязательную вакцинацию вводят в Кемеровской области и на Сахалине. Другие субъекты пока просто ужесточают ограничительные меры.
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коронавирус covid-19

Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков

13:24 17.06.2021 (обновлено: 14:17 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию о тотальной вакцинации в России.
"Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. <...> Речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что главы субъектов ориентируются на показатели на местах. В некоторых из них зафиксировано "скачкообразное распространение" болезни.

"Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента, <...> речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции, — да, это вполне оправданно", — добавил представитель Кремля.

Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную иммунизацию для сотрудников контактных сфер. К 15 июля 60% таких работников должны получить первую дозу вакцины от COVID-19, к 15 августа — вторую.
Это объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, в частности из-за низких темпов прививочной кампании.
Вслед за столичными регионами частично обязательную вакцинацию вводят в Кемеровской области и на Сахалине. Другие субъекты пока просто ужесточают ограничительные меры.

 
Коронавирус COVID-19
 
 
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