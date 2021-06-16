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Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников - РИА Новости, 16.06.2021
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:15
2021-06-16T12:15
2021-06-16T13:49
москва
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.К 15 июля — первым уколом, а к 15 августа — вторым, уточняется в сообщениях.В первую очередь это коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры."Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная", — объяснила Андреева.Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что обстановка складывается драматическая: в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что вакцинация работающих в сфере услуг в Москве обязательная и призвал отнестись к этому с пониманием."Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", — сказал градоначальник.К 1 июля московские власти планируют создать информационную систему, которая позволит контролировать показатели прививочной кампании.Сейчас привиты около девяти процентов населения России. Цель — 60-70 процентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Глава московского Роспотребнадзора
Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение приняли в Подмосковье
.
К 15 июля — первым уколом, а к 15 августа — вторым, уточняется в сообщениях.
В первую очередь это коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
"Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная", — объяснила Андреева.
Мэр столицы Сергей Собянин
подтвердил, что обстановка складывается драматическая: в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что вакцинация работающих в сфере услуг в Москве обязательная и призвал отнестись к этому с пониманием.
"Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", — сказал градоначальник.
К 1 июля московские власти планируют создать информационную систему, которая позволит контролировать показатели прививочной кампании.
Сейчас привиты около девяти процентов населения России
. Цель — 60-70 процентов.