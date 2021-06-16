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Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников - РИА Новости, 16.06.2021
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:15
2021-06-16T13:49
москва
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.К 15 июля — первым уколом, а к 15 августа — вторым, уточняется в сообщениях.В первую очередь это коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры."Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная", — объяснила Андреева.Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что обстановка складывается драматическая: в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что вакцинация работающих в сфере услуг в Москве обязательная и призвал отнестись к этому с пониманием."Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", — сказал градоначальник.К 1 июля московские власти планируют создать информационную систему, которая позволит контролировать показатели прививочной кампании.Сейчас привиты около девяти процентов населения России. Цель — 60-70 процентов.
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москва

Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников

12:15 16.06.2021 (обновлено: 13:49 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева поставила руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников в кратчайшие сроки. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.
К 15 июля — первым уколом, а к 15 августа — вторым, уточняется в сообщениях.
В первую очередь это коснется работников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
"Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная", — объяснила Андреева.
Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что обстановка складывается драматическая: в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что вакцинация работающих в сфере услуг в Москве обязательная и призвал отнестись к этому с пониманием.
"Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", — сказал градоначальник.
К 1 июля московские власти планируют создать информационную систему, которая позволит контролировать показатели прививочной кампании.
Сейчас привиты около девяти процентов населения России. Цель — 60-70 процентов.
 
Москва
 
 
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