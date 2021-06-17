https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html

В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси

В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси - РИА Новости, 17.06.2021

В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси

В Московской области не привитым от коронавируса водителям такси и автобусов не разрешат работать, сообщил вице-губернатор Игорь Тресков. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:59

2021-06-17T11:59

2021-06-17T12:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Московской области не привитым от коронавируса водителям такси и автобусов не разрешат работать, сообщил вице-губернатор Игорь Тресков.Каждому водителю вручат соответствующее уведомление. Планируется проверять их на наличие ковид-паспорта совместно с ГИБДД на блокпостах.Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную иммунизацию для сотрудников контактных сфер. К 15 июля 60% таких работников должны получить первую дозу вакцины от COVID-19, к 15 августа — вторую. Это объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, в частности из-за низких темпов прививочной кампании.Вслед за столичными регионами частично обязательную вакцинацию вводят в Кемеровской области и на Сахалине. Другие субъекты пока просто ужесточают ограничительные меры.

https://ria.ru/20210617/sputnik-v-1737341002.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество