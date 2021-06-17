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https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html
В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси
В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси - РИА Новости, 17.06.2021
В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси
В Московской области не привитым от коронавируса водителям такси и автобусов не разрешат работать, сообщил вице-губернатор Игорь Тресков. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:59
2021-06-17T12:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Московской области не привитым от коронавируса водителям такси и автобусов не разрешат работать, сообщил вице-губернатор Игорь Тресков.Каждому водителю вручат соответствующее уведомление. Планируется проверять их на наличие ковид-паспорта совместно с ГИБДД на блокпостах.Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную иммунизацию для сотрудников контактных сфер. К 15 июля 60% таких работников должны получить первую дозу вакцины от COVID-19, к 15 августа — вторую. Это объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, в частности из-за низких темпов прививочной кампании.Вслед за столичными регионами частично обязательную вакцинацию вводят в Кемеровской области и на Сахалине. Другие субъекты пока просто ужесточают ограничительные меры.
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московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси
11:59 17.06.2021 (обновлено: 12:48 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Подмосковье к работе не будут допускать не вакцинированных водителей такси и автобусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Московской области не привитым от коронавируса водителям такси и автобусов не разрешат работать, сообщил вице-губернатор Игорь Тресков.
"Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов <...>. Срок — 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию", — уточнил он на совещании с правительством региона и главами городских округов.
Каждому водителю вручат соответствующее уведомление.
Планируется проверять их на наличие ковид-паспорта совместно с ГИБДД на блокпостах.
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Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную иммунизацию для сотрудников контактных сфер. К 15 июля 60% таких работников должны получить первую дозу вакцины от COVID-19, к 15 августа — вторую.
Это объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, в частности из-за низких темпов прививочной кампании.
Вслед за столичными регионами частично обязательную вакцинацию вводят в Кемеровской области и на Сахалине. Другие субъекты пока просто ужесточают ограничительные меры.
 
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