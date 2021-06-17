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В России созданы все условия для вакцинации от COVID-19, заявил Песков

В России созданы все условия для вакцинации от COVID-19, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2021

В России созданы все условия для вакцинации от COVID-19, заявил Песков

Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс пока идет плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:17

2021-06-17T11:17

2021-06-17T11:17

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс пока идет плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами слабо идем, и мы плохо вакцинируемся, и не потому, что что-то для этого не создано, условий: условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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