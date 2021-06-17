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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737360990.html
В России созданы все условия для вакцинации от COVID-19, заявил Песков
В России созданы все условия для вакцинации от COVID-19, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2021
В России созданы все условия для вакцинации от COVID-19, заявил Песков
Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс пока идет плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:17
2021-06-17T11:17
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс пока идет плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами слабо идем, и мы плохо вакцинируемся, и не потому, что что-то для этого не создано, условий: условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
В России созданы все условия для вакцинации от COVID-19, заявил Песков
11:17 17.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Песков заявил, что в России созданы все условия для вакцинации, но процесс идет плохо

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс пока идет плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами слабо идем, и мы плохо вакцинируемся, и не потому, что что-то для этого не создано, условий: условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
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