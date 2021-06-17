Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737404984.html
Максютов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Бразилию и Венесуэлу
Максютов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Бразилию и Венесуэлу - РИА Новости, 17.06.2021
Максютов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Бразилию и Венесуэлу
Поставки вакцины "ЭпиВакКорона" от российского центра "Вектор" в Бразилию и Венесуэлу ожидаются осенью, возможность изменения состава препарата на экспорт не... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:40
2021-06-17T14:40
ринат максютов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
венесуэла
бразилия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737382447_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_27a6217e2bb8b0f4fd06966a45a099cd.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поставки вакцины "ЭпиВакКорона" от российского центра "Вектор" в Бразилию и Венесуэлу ожидаются осенью, возможность изменения состава препарата на экспорт не рассматривается, для этого потребовались бы новые клинические исследования, заявил заявил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов."Совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме нашим индустриальным партнером - компанией "Герофарм" - были заключены контракты на поставку вакцины в Венесуэлу и Бразилию. Мы ожидаем, что эти поставки произойдут осенью текущего года", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".Его попросили уточнить, имеет ли экспортная версия этой вакцины какие-то отличия от препарата, который производится для России. Он упомянул, что большинство производственных мощностей "Вектора" направлены на удовлетворение спроса внутри страны. По его словам, экспортный потенциал вакцины рассматривается центром далеко не в первую очередь."Если говорить об изменении вакцины для поставки за рубеж, такие варианты не рассматриваются. То есть вакцина не может изменить свой состав без прохождения соответствующих новых клинических исследований. Это вакцина, которая исходно, как весной прошлого года, была создана, прошла все стадии доклинических исследований, все стадии клинических исследований, - именно в этом формате вакцина будет поставляться за рубеж в данные страны", - рассказал глава "Вектора".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737379372.html
https://ria.ru/20210617/antitela-1737358147.html
россия
венесуэла
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737382447_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_08595f18b23b1d141e1f4d49d5328d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат максютов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), венесуэла, бразилия, вакцинация
Максютов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Бразилию и Венесуэлу
14:40 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Максютов сообщил, что поставки вакцины "ЭпиВакКорона" в Бразилию и Венесуэлу ожидают осенью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поставки вакцины "ЭпиВакКорона" от российского центра "Вектор" в Бразилию и Венесуэлу ожидаются осенью, возможность изменения состава препарата на экспорт не рассматривается, для этого потребовались бы новые клинические исследования, заявил заявил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов.
"Совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме нашим индустриальным партнером - компанией "Герофарм" - были заключены контракты на поставку вакцины в Венесуэлу и Бразилию. Мы ожидаем, что эти поставки произойдут осенью текущего года", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
12:40Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны"
Его попросили уточнить, имеет ли экспортная версия этой вакцины какие-то отличия от препарата, который производится для России. Он упомянул, что большинство производственных мощностей "Вектора" направлены на удовлетворение спроса внутри страны. По его словам, экспортный потенциал вакцины рассматривается центром далеко не в первую очередь.
"Если говорить об изменении вакцины для поставки за рубеж, такие варианты не рассматриваются. То есть вакцина не может изменить свой состав без прохождения соответствующих новых клинических исследований. Это вакцина, которая исходно, как весной прошлого года, была создана, прошла все стадии доклинических исследований, все стадии клинических исследований, - именно в этом формате вакцина будет поставляться за рубеж в данные страны", - рассказал глава "Вектора".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
11:03Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны"
 
Ринат МаксютовКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВенесуэлаБразилияВакцинация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
Лента новостейМолния