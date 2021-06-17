https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737404984.html

Максютов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Бразилию и Венесуэлу

Максютов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Бразилию и Венесуэлу - РИА Новости, 17.06.2021

Максютов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Бразилию и Венесуэлу

Поставки вакцины "ЭпиВакКорона" от российского центра "Вектор" в Бразилию и Венесуэлу ожидаются осенью, возможность изменения состава препарата на экспорт не... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:40

2021-06-17T14:40

2021-06-17T14:40

ринат максютов

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поставки вакцины "ЭпиВакКорона" от российского центра "Вектор" в Бразилию и Венесуэлу ожидаются осенью, возможность изменения состава препарата на экспорт не рассматривается, для этого потребовались бы новые клинические исследования, заявил заявил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов."Совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме нашим индустриальным партнером - компанией "Герофарм" - были заключены контракты на поставку вакцины в Венесуэлу и Бразилию. Мы ожидаем, что эти поставки произойдут осенью текущего года", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".Его попросили уточнить, имеет ли экспортная версия этой вакцины какие-то отличия от препарата, который производится для России. Он упомянул, что большинство производственных мощностей "Вектора" направлены на удовлетворение спроса внутри страны. По его словам, экспортный потенциал вакцины рассматривается центром далеко не в первую очередь."Если говорить об изменении вакцины для поставки за рубеж, такие варианты не рассматриваются. То есть вакцина не может изменить свой состав без прохождения соответствующих новых клинических исследований. Это вакцина, которая исходно, как весной прошлого года, была создана, прошла все стадии доклинических исследований, все стадии клинических исследований, - именно в этом формате вакцина будет поставляться за рубеж в данные страны", - рассказал глава "Вектора".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737379372.html

https://ria.ru/20210617/antitela-1737358147.html

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ринат максютов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), венесуэла, бразилия, вакцинация