https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html

В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде

В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде - РИА Новости, 17.06.2021

В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с минскими соглашениями по Донбассу нужно работать, потому что других... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T23:25

2021-06-17T23:25

2021-06-17T23:56

алексей данилов

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с минскими соглашениями по Донбассу нужно работать, потому что других нет, но выполнить их в том виде, который есть, Киев не может.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.По словам Данилова, необходимо садиться и перерабатывать минские соглашения, а диалог с российской стороной "неприятен, но он необходим". "Нужно ли разговаривать с русскими - нужно, потому что иначе мы не сможем договориться", - утверждает секретарь СНБО."Мы можем взять и Горловку, и Донецк, но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что может погибнуть десятки тысяч человек? Кто за это будет нести ответственность?" - добавил Данилов, говоря о возможности силового возвращения Киевом неподконтрольных территорий Донбасса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210616/donbass-1737323519.html

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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алексей данилов, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, киев, украина, в мире