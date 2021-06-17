В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде
23:25 17.06.2021 (обновлено: 23:56 17.06.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с минскими соглашениями по Донбассу нужно работать, потому что других нет, но выполнить их в том виде, который есть, Киев не может.
"Мы их не денонсируем, с минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем. При наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров на нашей территории выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить. Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться", - заявил Данилов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
По словам Данилова, необходимо садиться и перерабатывать минские соглашения, а диалог с российской стороной "неприятен, но он необходим". "Нужно ли разговаривать с русскими - нужно, потому что иначе мы не сможем договориться", - утверждает секретарь СНБО.
"Мы можем взять и Горловку, и Донецк, но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что может погибнуть десятки тысяч человек? Кто за это будет нести ответственность?" - добавил Данилов, говоря о возможности силового возвращения Киевом неподконтрольных территорий Донбасса.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.