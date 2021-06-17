https://ria.ru/20210617/ukraina-1737493955.html

Байден был на стороне Украины на переговорах с Путиным, заявили в Киеве

Байден был на стороне Украины на переговорах с Путиным, заявили в Киеве - РИА Новости, 18.06.2021

Байден был на стороне Украины на переговорах с Путиным, заявили в Киеве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о результатах встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявил, что разговор об Украине был... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-17T22:38

2021-06-17T22:38

2021-06-18T08:24

россия

дмитрий кулеба

мид украины

нато

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о результатах встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявил, что разговор об Украине был предметным, президент США был на стороне Киева.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.По его словам, у него был разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая проинформировала его о результатах переговоров, в том числе в части Украины."Она сказала очень важные слова: уверяю вас, Дмитрий, что ни президент Байден, что ни его команда не отступит от правила никаких договоренностей об Украине без Украины", - сказал Кулеба.

https://ria.ru/20210617/peskov-1737369484.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире