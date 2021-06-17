Байден был на стороне Украины на переговорах с Путиным, заявили в Киеве
22:38 17.06.2021 (обновлено: 08:24 18.06.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве заявили, что Байден был на стороне Украины на переговорах с Путиным
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о результатах встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявил, что разговор об Украине был предметным, президент США был на стороне Киева.
Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.
"Разговор между ними касательно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали… Президент Байден был однозначно на стороне Украине, мы не были между ними. Президент Байден четко заявил Путину, что он стоял и будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявил Кулеба в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.
По его словам, у него был разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая проинформировала его о результатах переговоров, в том числе в части Украины.
"Она сказала очень важные слова: уверяю вас, Дмитрий, что ни президент Байден, что ни его команда не отступит от правила никаких договоренностей об Украине без Украины", - сказал Кулеба.