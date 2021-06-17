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https://ria.ru/20210617/ukraina-1737479384.html
В ДНР заявили, что Киев шантажирует Запад угрозами о "самой мощной армии"
В ДНР заявили, что Киев шантажирует Запад угрозами о "самой мощной армии" - РИА Новости, 17.06.2021
В ДНР заявили, что Киев шантажирует Запад угрозами о "самой мощной армии"
Заявляя о намерении создать "самую мощную армию в Европе" президент Украины Владимир Зеленский шантажирует Запад и демонстрирует отсутствие желания... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:58
2021-06-17T19:58
наталья никонорова
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
оон
сша
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Заявляя о намерении создать "самую мощную армию в Европе" президент Украины Владимир Зеленский шантажирует Запад и демонстрирует отсутствие желания урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путем, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в Европе", чтобы решить проблему самостоятельно."Такая риторика очень ярко указывает сразу на три характерных момента: во-первых, на прочно укоренившуюся в поведении украинских властей алогичность, поскольку совсем недавно лидер Украины активно хвастался в СМИ, что на линии соприкосновения соблюдается режим тишины, а уже спустя несколько дней грозится создавать некие армии для дальнейшей эскалации конфликта", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР."Мы воспринимаем такие высказывания как сигнал полного отчаяния украинских властей, все надежды которых на какие-либо изменения в позиции стран-гарантов, мировых держав, и, в особенности, их "партнеров" в лице США касательно безальтернативности минских соглашений полностью провалились после вчерашней встречи", - отметила Никонорова.Она рекомендовала Зеленскому не тратить время и энергию на придумывание новых способов "демонстрации своей депрессии по поводу неизбежности выполнения минских соглашений", а приступить к их реализации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737454165.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
сша
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наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, сша, украина, в мире
В ДНР заявили, что Киев шантажирует Запад угрозами о "самой мощной армии"
19:58 17.06.2021
 
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of UkraineУчения украинских ВС вблизи границы с Крымом
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В ДНР заявили, что Киев шантажирует Запад угрозами создать "самую мощную армию в Европе"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Заявляя о намерении создать "самую мощную армию в Европе" президент Украины Владимир Зеленский шантажирует Запад и демонстрирует отсутствие желания урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путем, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в Европе", чтобы решить проблему самостоятельно.
"Такая риторика очень ярко указывает сразу на три характерных момента: во-первых, на прочно укоренившуюся в поведении украинских властей алогичность, поскольку совсем недавно лидер Украины активно хвастался в СМИ, что на линии соприкосновения соблюдается режим тишины, а уже спустя несколько дней грозится создавать некие армии для дальнейшей эскалации конфликта", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По словам Никоноровой, Зеленский "демонстрирует полное отсутствие нацеленности на дипломатический путь урегулирования конфликта". Кроме того, подобными высказывания украинский президент "прямо шантажирует Запад": или западные страны предоставляют Киеву финансовую и прочую поддержку, или же Киев развязывает горячую фазу противостояния.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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"Мы воспринимаем такие высказывания как сигнал полного отчаяния украинских властей, все надежды которых на какие-либо изменения в позиции стран-гарантов, мировых держав, и, в особенности, их "партнеров" в лице США касательно безальтернативности минских соглашений полностью провалились после вчерашней встречи", - отметила Никонорова.
Она рекомендовала Зеленскому не тратить время и энергию на придумывание новых способов "демонстрации своей депрессии по поводу неизбежности выполнения минских соглашений", а приступить к их реализации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Наталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
 
 
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