В ДНР заявили, что Киев шантажирует Запад угрозами о "самой мощной армии"
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of UkraineУчения украинских ВС вблизи границы с Крымом
В ДНР заявили, что Киев шантажирует Запад угрозами создать "самую мощную армию в Европе"
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Заявляя о намерении создать "самую мощную армию в Европе" президент Украины Владимир Зеленский шантажирует Запад и демонстрирует отсутствие желания урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путем, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Такая риторика очень ярко указывает сразу на три характерных момента: во-первых, на прочно укоренившуюся в поведении украинских властей алогичность, поскольку совсем недавно лидер Украины активно хвастался в СМИ, что на линии соприкосновения соблюдается режим тишины, а уже спустя несколько дней грозится создавать некие армии для дальнейшей эскалации конфликта", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам Никоноровой, Зеленский "демонстрирует полное отсутствие нацеленности на дипломатический путь урегулирования конфликта". Кроме того, подобными высказывания украинский президент "прямо шантажирует Запад": или западные страны предоставляют Киеву финансовую и прочую поддержку, или же Киев развязывает горячую фазу противостояния.
16 июня, 08:00Киев решил сменить Вашингтон на посту мирового гегемона
"Мы воспринимаем такие высказывания как сигнал полного отчаяния украинских властей, все надежды которых на какие-либо изменения в позиции стран-гарантов, мировых держав, и, в особенности, их "партнеров" в лице США касательно безальтернативности минских соглашений полностью провалились после вчерашней встречи", - отметила Никонорова.
Она рекомендовала Зеленскому не тратить время и энергию на придумывание новых способов "демонстрации своей депрессии по поводу неизбежности выполнения минских соглашений", а приступить к их реализации.