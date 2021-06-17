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Депутаты Рады устроили драку во время заседания
Депутаты Рады устроили драку во время заседания - РИА Новости, 17.06.2021
Депутаты Рады устроили драку во время заседания
В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:31
2021-06-17T13:09
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка.Она началась после слов депутата от партии власти Никиты Потураева о необходимости "расстрелять "Оппозиционную платформу", передает корреспондент РИА Новости."Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности &lt;...&gt; А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию ("Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет", — сказал он.Это спровоцировало драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии "Слуга народа".После небольшого перерыва Потураев извинился, отметив, что его слова "не были призывом к насильственным действиям и никто в зале не заслуживает репрессий".В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал всех к толерантности и сдержанности в высказываниях."Уважаемые коллеги, хочу ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим. Нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть, когда каденция закончится. Возвращаемся к работе", — заключил он.После случившегося фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отстранить Потураева от должности главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html
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Драка в Верховной раде
По данным СМИ, драка в Верховной раде началась после заявления представителя фракции «Слуги народа» о том, что «эпоха бедности закончится, когда расстреляют ОПЗЖ» (оппозиционная партия “Оппозиционная платформа – За жизнь”). Тогда к трибуне подошли члены фракции ОПЗЖ.
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60
оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире
Депутаты Рады устроили драку во время заседания
12:31 17.06.2021 (обновлено: 13:09 17.06.2021)
 

В Раде произошла потасовка из-за слов о необходимости расстрела "Оппозиционной платформы"

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КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка.
Она началась после слов депутата от партии власти Никиты Потураева о необходимости "расстрелять "Оппозиционную платформу", передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности <...> А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию ("Оппозиционная платформа За жизнь". — Прим. ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет", — сказал он.
Это спровоцировало драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии "Слуга народа".
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После небольшого перерыва Потураев извинился, отметив, что его слова "не были призывом к насильственным действиям и никто в зале не заслуживает репрессий".
В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал всех к толерантности и сдержанности в высказываниях.
"Уважаемые коллеги, хочу ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим. Нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть, когда каденция закончится. Возвращаемся к работе", — заключил он.
После случившегося фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отстранить Потураева от должности главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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