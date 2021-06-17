https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html
Депутаты Рады устроили драку во время заседания
Депутаты Рады устроили драку во время заседания - РИА Новости, 17.06.2021
Депутаты Рады устроили драку во время заседания
В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:31
2021-06-17T12:31
2021-06-17T13:09
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737373668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4d14b4996a5c564766723e1c79dbab2.jpg
КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка.Она началась после слов депутата от партии власти Никиты Потураева о необходимости "расстрелять "Оппозиционную платформу", передает корреспондент РИА Новости."Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности <...> А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию ("Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет", — сказал он.Это спровоцировало драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии "Слуга народа".После небольшого перерыва Потураев извинился, отметив, что его слова "не были призывом к насильственным действиям и никто в зале не заслуживает репрессий".В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал всех к толерантности и сдержанности в высказываниях."Уважаемые коллеги, хочу ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим. Нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть, когда каденция закончится. Возвращаемся к работе", — заключил он.После случившегося фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отстранить Потураева от должности главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html
https://ria.ru/20210514/draka-1732237302.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737373668_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23378569bb86202b35895a0c5d9e2477.jpg
Драка в Верховной раде
По данным СМИ, драка в Верховной раде началась после заявления представителя фракции «Слуги народа» о том, что «эпоха бедности закончится, когда расстреляют ОПЗЖ» (оппозиционная партия “Оппозиционная платформа – За жизнь”). Тогда к трибуне подошли члены фракции ОПЗЖ.
2021-06-17T12:31
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире
Депутаты Рады устроили драку во время заседания
12:31 17.06.2021 (обновлено: 13:09 17.06.2021)
В Раде произошла потасовка из-за слов о необходимости расстрела "Оппозиционной платформы"
КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка.
Она началась после слов депутата от партии власти Никиты Потураева о необходимости "расстрелять "Оппозиционную платформу", передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности <...> А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию ("Оппозиционная платформа — За жизнь"
. — Прим. ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины
, и расстреляет", — сказал он.
Это спровоцировало драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии "Слуга народа".
После небольшого перерыва Потураев извинился, отметив, что его слова "не были призывом к насильственным действиям и никто в зале не заслуживает репрессий".
В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков
призвал всех к толерантности и сдержанности в высказываниях.
"Уважаемые коллеги, хочу ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим. Нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть, когда каденция закончится. Возвращаемся к работе", — заключил он.
После случившегося фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отстранить Потураева от должности главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.