https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html

Депутаты Рады устроили драку во время заседания

Депутаты Рады устроили драку во время заседания - РИА Новости, 17.06.2021

Депутаты Рады устроили драку во время заседания

В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:31

2021-06-17T12:31

2021-06-17T13:09

оппозиционная платформа - за жизнь

партия "слуга народа"

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. В Верховной раде при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла потасовка.Она началась после слов депутата от партии власти Никиты Потураева о необходимости "расстрелять "Оппозиционную платформу", передает корреспондент РИА Новости."Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности <...> А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию ("Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет", — сказал он.Это спровоцировало драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии "Слуга народа".После небольшого перерыва Потураев извинился, отметив, что его слова "не были призывом к насильственным действиям и никто в зале не заслуживает репрессий".В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал всех к толерантности и сдержанности в высказываниях."Уважаемые коллеги, хочу ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим. Нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть, когда каденция закончится. Возвращаемся к работе", — заключил он.После случившегося фракция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отстранить Потураева от должности главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html

https://ria.ru/20210514/draka-1732237302.html

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Драка в Верховной раде По данным СМИ, драка в Верховной раде началась после заявления представителя фракции «Слуги народа» о том, что «эпоха бедности закончится, когда расстреляют ОПЗЖ» (оппозиционная партия “Оппозиционная платформа – За жизнь”). Тогда к трибуне подошли члены фракции ОПЗЖ. 2021-06-17T12:31 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире