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Производители в 2022 году обеспечат потребность аграриев РФ в удобрениях
Производители в 2022 году обеспечат потребность аграриев РФ в удобрениях - РИА Новости, 17.06.2021
Производители в 2022 году обеспечат потребность аграриев РФ в удобрениях
Производители удобрений РФ в 2022 году обеспечат увеличенную потребность российских аграриев в 5 миллионов тонн в действующем веществе (д.в.) в полном объеме,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:43
2021-06-17T11:43
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
андрей гурьев
фосагро
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости/Прайм. Производители удобрений РФ в 2022 году обеспечат увеличенную потребность российских аграриев в 5 миллионов тонн в действующем веществе (д.в.) в полном объеме, для этого предприятия в текущем и следующем годах планируют инвестиции в еще порядка 500 миллиардов рублей, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ)."Российские производители минеральных удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 миллионов тонн (в пересчете на 100% питательного вещества - д.в.) в полном объеме. Годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ", - говорится в сообщении."Для этого в 2021-2022 годах предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 миллиардов рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений", - добавляет ассоциация. За последние семь лет компании инвестировали свыше 1,3 триллиона рублей, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 триллионов рублей будет инвестировано в ближайшие семь лет.Президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев отметил, что производители сумели адаптировать производственные планы под потребность приоритетного внутреннего рынка, поставить весь необходимый объем под посевы 2020 года и заложить фундамент под урожай текущего года.Ассоциация добавляет, что, помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции компаний отрасли будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), андрей гурьев, фосагро, экономика

Производители в 2022 году обеспечат потребность аграриев РФ в удобрениях

11:43 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости/Прайм. Производители удобрений РФ в 2022 году обеспечат увеличенную потребность российских аграриев в 5 миллионов тонн в действующем веществе (д.в.) в полном объеме, для этого предприятия в текущем и следующем годах планируют инвестиции в еще порядка 500 миллиардов рублей, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
"Российские производители минеральных удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 миллионов тонн (в пересчете на 100% питательного вещества - д.в.) в полном объеме. Годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ", - говорится в сообщении.
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"Для этого в 2021-2022 годах предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 миллиардов рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений", - добавляет ассоциация. За последние семь лет компании инвестировали свыше 1,3 триллиона рублей, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 триллионов рублей будет инвестировано в ближайшие семь лет.
Президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев отметил, что производители сумели адаптировать производственные планы под потребность приоритетного внутреннего рынка, поставить весь необходимый объем под посевы 2020 года и заложить фундамент под урожай текущего года.
"В этом году первоначальный прогноз (по потребности сельхозпроизводителей в удобрениях - ред.) уже был увеличен на 20%, с 3,8 до 4,5 миллиона тонн, и будет полностью выполнен. Весенние полевые работы обеспечены удобрениями полностью и уже на 70% закрыта потребность в них до конца года", - указал Гурьев, слова которого приводятся в сообщении.
Ассоциация добавляет, что, помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции компаний отрасли будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах.
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Андрей ГурьевФосАгроЭкономика
 
 
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