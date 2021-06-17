https://ria.ru/20210617/udobreniya-1737366838.html

Производители в 2022 году обеспечат потребность аграриев РФ в удобрениях

Производители в 2022 году обеспечат потребность аграриев РФ в удобрениях - РИА Новости, 17.06.2021

Производители в 2022 году обеспечат потребность аграриев РФ в удобрениях

Производители удобрений РФ в 2022 году обеспечат увеличенную потребность российских аграриев в 5 миллионов тонн в действующем веществе (д.в.) в полном объеме,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:43

2021-06-17T11:43

2021-06-17T11:43

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

андрей гурьев

фосагро

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости/Прайм. Производители удобрений РФ в 2022 году обеспечат увеличенную потребность российских аграриев в 5 миллионов тонн в действующем веществе (д.в.) в полном объеме, для этого предприятия в текущем и следующем годах планируют инвестиции в еще порядка 500 миллиардов рублей, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ)."Российские производители минеральных удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 миллионов тонн (в пересчете на 100% питательного вещества - д.в.) в полном объеме. Годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ", - говорится в сообщении."Для этого в 2021-2022 годах предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 миллиардов рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений", - добавляет ассоциация. За последние семь лет компании инвестировали свыше 1,3 триллиона рублей, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 триллионов рублей будет инвестировано в ближайшие семь лет.Президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев отметил, что производители сумели адаптировать производственные планы под потребность приоритетного внутреннего рынка, поставить весь необходимый объем под посевы 2020 года и заложить фундамент под урожай текущего года.Ассоциация добавляет, что, помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции компаний отрасли будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах.

https://ria.ru/20210311/gurev-1600828918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), андрей гурьев, фосагро, экономика