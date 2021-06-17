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Мишустин заявил, что цены на продукты должны быть доступными
Мишустин заявил, что цены на продукты должны быть доступными - РИА Новости, 17.06.2021
Мишустин заявил, что цены на продукты должны быть доступными
Продовольственная безопасность является главным приоритетом развития агропромышленного комплекса РФ, цены для внутренних потребителей должны быть доступными,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:55
2021-06-17T12:16
правительство рф
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Продовольственная безопасность является главным приоритетом развития агропромышленного комплекса РФ, цены для внутренних потребителей должны быть доступными, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.Правительство РФ в четверг рассматривает доклад о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.По его словам, для успешного импортозамещения в сфере АПК сделано немало, зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой Россия себя полностью обеспечивает, растет производство молока.
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правительство рф, россия, михаил мишустин, общество
Мишустин заявил, что цены на продукты должны быть доступными
11:55 17.06.2021 (обновлено: 12:16 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мишустин назвал продбезопасность главным приоритетом властей, цены должны быть доступными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Продовольственная безопасность является главным приоритетом развития агропромышленного комплекса РФ, цены для внутренних потребителей должны быть доступными, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Правительство РФ в четверг рассматривает доклад о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
"Необходимо продолжить работу по созданию конкурентоспособного и высокотехнологичного агрокомплекса, такую задачу поставил президент. Главный приоритет - продовольственная безопасность, речь идет об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам", - сказал Мишустин.
По его словам, для успешного импортозамещения в сфере АПК сделано немало, зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой Россия себя полностью обеспечивает, растет производство молока.
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