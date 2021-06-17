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Мишустин заявил, что цены на продукты должны быть доступными

Мишустин заявил, что цены на продукты должны быть доступными - РИА Новости, 17.06.2021

Мишустин заявил, что цены на продукты должны быть доступными

Продовольственная безопасность является главным приоритетом развития агропромышленного комплекса РФ, цены для внутренних потребителей должны быть доступными,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:55

2021-06-17T11:55

2021-06-17T12:16

правительство рф

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Продовольственная безопасность является главным приоритетом развития агропромышленного комплекса РФ, цены для внутренних потребителей должны быть доступными, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.Правительство РФ в четверг рассматривает доклад о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.По его словам, для успешного импортозамещения в сфере АПК сделано немало, зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой Россия себя полностью обеспечивает, растет производство молока.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, россия, михаил мишустин, общество