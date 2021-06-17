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В Белом доме рассказали о переговорах Байдена и Эрдогана по С-400
В Белом доме рассказали о переговорах Байдена и Эрдогана по С-400 - РИА Новости, 17.06.2021
В Белом доме рассказали о переговорах Байдена и Эрдогана по С-400
Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе недавних переговоров в Европе не достигли договоренности по вопросу российских зенитных... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:23
2021-06-17T20:23
джейк салливан
россия
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
f-35
джо байден
сша
анкара
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе недавних переговоров в Европе не достигли договоренности по вопросу российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и условились продолжать консультации по данной теме, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Что касается С-400, лидеры обсудили этот вопрос. Им не удалось его решить, и они условились продолжать диалог по российским комплексам", - сказал Салливан в ходе телефонного брифинга.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
https://ria.ru/20210610/turtsiya-1736550233.html
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джейк салливан, россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», f-35, джо байден, сша, анкара, в мире
В Белом доме рассказали о переговорах Байдена и Эрдогана по С-400
20:23 17.06.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry

Байден и Эрдоган не достигли договоренности по вопросу ракетных комплексов С-400 "Триумф"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе недавних переговоров в Европе не достигли договоренности по вопросу российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и условились продолжать консультации по данной теме, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Что касается С-400, лидеры обсудили этот вопрос. Им не удалось его решить, и они условились продолжать диалог по российским комплексам", - сказал Салливан в ходе телефонного брифинга.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 22:49
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп
 
Джейк СалливанРоссияМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35Джо БайденСШААнкараВ мире
 
 
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