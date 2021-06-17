https://ria.ru/20210617/tramp-1737389236.html

В Госдуме оценили заявление Трампа о встрече Путина и Байдена

В Госдуме оценили заявление Трампа о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

В Госдуме оценили заявление Трампа о встрече Путина и Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп, заявивший ранее о неудачных итогах для США встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, под давлением американского... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:25

2021-06-17T13:25

2021-06-17T13:25

саммит путина и байдена

россия

северный поток — 2

дональд трамп

госдума рф

единая россия

елена панина

джо байден

москва

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, заявивший ранее о неудачных итогах для США встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, под давлением американского истеблишмента стал говорить "как провинциальный активист Республиканской партии", заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо, также он подчеркнул, что США не смогли остановить "Северный поток 2", что было важным."По сути, Трамп говорит не как политик мирового уровня, а как провинциальный активист республиканской партии, кругозор которого ограничен проблемами своего штата", - отметила Панина.По мнению депутата, оценки Трампа продиктованы американской внутриполитической конъюнктурой и имеют мало общего с реальным положением дел."Пять лет назад Трамп проявлял себя как ответственный политик, проявлявший готовность улучшить отношения с Россией. Однако, похоже, под давлением истеблишмента он поменял свою публичную позицию", - подчеркнула Панина.Также она выразила сожаление в связи с тем, что "сейчас мало что осталось от яркого политика, когда-то обещавшего поладить с Россией".

https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737352922.html

https://ria.ru/20210617/trump-1737337034.html

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россия, северный поток — 2, дональд трамп, госдума рф, единая россия, елена панина, джо байден, москва, сша, в мире