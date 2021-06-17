https://ria.ru/20210617/tema-1737390329.html

В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Байден

В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Байден - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Байден

Установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине на саммите РФ-США были высказаны, контакты будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:30

2021-06-17T13:30

2021-06-17T13:30

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сирия

иран

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине на саммите РФ-США были высказаны, контакты будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня."Темы затрагивались, установочная позиция была изложена, этими установочными позициями обменялись. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивались ли темы Украины, Сирии, Ирана.Он также утвердительно ответил на вопрос, затрагивалась ли тема Ливии на саммите.

https://ria.ru/20210617/volodin-1737381456.html

россия

сирия

иран

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сирия, иран, в мире