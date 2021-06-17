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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/tema-1737390329.html
В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Байден
В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Байден - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Байден
Установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине на саммите РФ-США были высказаны, контакты будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:30
2021-06-17T13:30
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сирия
иран
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине на саммите РФ-США были высказаны, контакты будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня."Темы затрагивались, установочная позиция была изложена, этими установочными позициями обменялись. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивались ли темы Украины, Сирии, Ирана.Он также утвердительно ответил на вопрос, затрагивалась ли тема Ливии на саммите.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сирия, иран, в мире
В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Байден
13:30 17.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

В Кремле рассказали, какие темы затрагивались на встрече Путина и Байдена в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине на саммите РФ-США были высказаны, контакты будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня.
"Темы затрагивались, установочная позиция была изложена, этими установочными позициями обменялись. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивались ли темы Украины, Сирии, Ирана.
Он также утвердительно ответил на вопрос, затрагивалась ли тема Ливии на саммите.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияИранВ мире
 
 
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