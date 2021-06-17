https://ria.ru/20210617/telo-1737436951.html
В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями - РИА Новости, 17.06.2021
В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли отдыхающие на берегу реки Ока в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:04
2021-06-17T17:04
2021-06-17T17:04
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
узбекистан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли отдыхающие на берегу реки Ока в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Как она рассказала, 12 июня в болотистой местности на берегу реки Ока на территории Ступинского городского округа отдыхающие обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями в области живота и груди."По данному факту следственным отделом по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала Врадий.Она добавила, что в рамках расследования назначены экспертизы.Также следователям удалось выяснить, что потерпевшей оказалась гражданка Узбекистана 1994 года рождения."В настоящее время продолжается работа, направленная на установление лица, причастного к убийству", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20210609/telo-1736305275.html
россия
московская область (подмосковье)
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), узбекистан, происшествия
В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
В Подмосковье отдыхающие нашли на берегу реки тело девушки с множественными ножевыми ранениями