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В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями - РИА Новости, 17.06.2021
В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли отдыхающие на берегу реки Ока в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:04
2021-06-17T17:04
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
узбекистан
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли отдыхающие на берегу реки Ока в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Как она рассказала, 12 июня в болотистой местности на берегу реки Ока на территории Ступинского городского округа отдыхающие обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями в области живота и груди."По данному факту следственным отделом по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала Врадий.Она добавила, что в рамках расследования назначены экспертизы.Также следователям удалось выяснить, что потерпевшей оказалась гражданка Узбекистана 1994 года рождения."В настоящее время продолжается работа, направленная на установление лица, причастного к убийству", - добавила Врадий.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), узбекистан, происшествия
В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
17:04 17.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : СК РФ

В Подмосковье отдыхающие нашли на берегу реки тело девушки с множественными ножевыми ранениями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли отдыхающие на берегу реки Ока в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как она рассказала, 12 июня в болотистой местности на берегу реки Ока на территории Ступинского городского округа отдыхающие обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями в области живота и груди.
"По данному факту следственным отделом по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала Врадий.
Она добавила, что в рамках расследования назначены экспертизы.
Также следователям удалось выяснить, что потерпевшей оказалась гражданка Узбекистана 1994 года рождения.
"В настоящее время продолжается работа, направленная на установление лица, причастного к убийству", - добавила Врадий.
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РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)УзбекистанПроисшествия
 
 
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