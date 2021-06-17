https://ria.ru/20210617/telo-1737436951.html

В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями

В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями - РИА Новости, 17.06.2021

В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли отдыхающие на берегу реки Ока в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:04

2021-06-17T17:04

2021-06-17T17:04

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

узбекистан

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли отдыхающие на берегу реки Ока в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Как она рассказала, 12 июня в болотистой местности на берегу реки Ока на территории Ступинского городского округа отдыхающие обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями в области живота и груди."По данному факту следственным отделом по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала Врадий.Она добавила, что в рамках расследования назначены экспертизы.Также следователям удалось выяснить, что потерпевшей оказалась гражданка Узбекистана 1994 года рождения."В настоящее время продолжается работа, направленная на установление лица, причастного к убийству", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20210609/telo-1736305275.html

россия

московская область (подмосковье)

узбекистан

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), узбекистан, происшествия