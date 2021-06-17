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В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram - РИА Новости, 17.06.2021
В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич призвал запретить чиновникам использовать WhatsApp и перейти в Telegram, такую РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T07:25
2021-06-17T07:25
россия
александр малькевич
telegram (приложение)
whatsapp inc.
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технологии
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич призвал запретить чиновникам использовать WhatsApp и перейти в Telegram, такую инициативу он озвучил в разговоре с РИА Новости накануне официальной отмены блокировки российского мессенджера.18 июня прошлого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.При том, что WhatsApp постоянно ужесточает правила и "присваивает себе право распоряжаться персональными данными", он, по словам общественника, остается востребованной среди парламентариев площадкой."Мы высоко оцениваем то, что ЦИК перевел всю свою работу, все чаты и все комиссии по стране в Telegram. Но мы сплошь и рядом видим, что чиновники звонят друг другу в WhatsApp, пересылают там документы, в том числе конкурсную и финансовую документацию. Допускаю на уровне ведомственных распоряжений запретить чиновникам в принципе пользоваться WhatsApp, особенно в ситуации давления на нашу страну, в ситуации информационной и кибер-войны, которая против нас ведется", - заявил Малькевич.
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россия, александр малькевич, telegram (приложение), whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии, общество
В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
07:25 17.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В ОП призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp и перейти в Telegram

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич призвал запретить чиновникам использовать WhatsApp и перейти в Telegram, такую инициативу он озвучил в разговоре с РИА Новости накануне официальной отмены блокировки российского мессенджера.
18 июня прошлого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

"Я призываю заставить чиновников окончательно перейти в Telegram из WhatsApp. Потому что Telegram за год зарекомендовал себя. Мы видим, что есть каналы у всех органов власти, что этот менеджер востребован журналистами, что он востребован пользователями, он удобен в работе, при это все защищено, не было случаев утечек персональных данных", - рассказал Малькевич.

При том, что WhatsApp постоянно ужесточает правила и "присваивает себе право распоряжаться персональными данными", он, по словам общественника, остается востребованной среди парламентариев площадкой.
"Мы высоко оцениваем то, что ЦИК перевел всю свою работу, все чаты и все комиссии по стране в Telegram. Но мы сплошь и рядом видим, что чиновники звонят друг другу в WhatsApp, пересылают там документы, в том числе конкурсную и финансовую документацию. Допускаю на уровне ведомственных распоряжений запретить чиновникам в принципе пользоваться WhatsApp, особенно в ситуации давления на нашу страну, в ситуации информационной и кибер-войны, которая против нас ведется", - заявил Малькевич.
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РоссияАлександр МалькевичTelegram (приложение)WhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФТехнологииОбщество
 
 
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