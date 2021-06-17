https://ria.ru/20210617/telegram-1737339709.html

В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram

В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram - РИА Новости, 17.06.2021

В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич призвал запретить чиновникам использовать WhatsApp и перейти в Telegram, такую РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T07:25

2021-06-17T07:25

2021-06-17T07:25

россия

александр малькевич

telegram (приложение)

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

технологии

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич призвал запретить чиновникам использовать WhatsApp и перейти в Telegram, такую инициативу он озвучил в разговоре с РИА Новости накануне официальной отмены блокировки российского мессенджера.18 июня прошлого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.При том, что WhatsApp постоянно ужесточает правила и "присваивает себе право распоряжаться персональными данными", он, по словам общественника, остается востребованной среди парламентариев площадкой."Мы высоко оцениваем то, что ЦИК перевел всю свою работу, все чаты и все комиссии по стране в Telegram. Но мы сплошь и рядом видим, что чиновники звонят друг другу в WhatsApp, пересылают там документы, в том числе конкурсную и финансовую документацию. Допускаю на уровне ведомственных распоряжений запретить чиновникам в принципе пользоваться WhatsApp, особенно в ситуации давления на нашу страну, в ситуации информационной и кибер-войны, которая против нас ведется", - заявил Малькевич.

https://ria.ru/20210521/durov-1733372934.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, telegram (приложение), whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии, общество