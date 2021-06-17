https://ria.ru/20210617/taksi-1737379621.html

В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами

В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами - РИА Новости, 17.06.2021

В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами

Департамент транспорта Москвы проинформировал агрегаторов такси о запрете подключения к сервису водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:40

2021-06-17T12:40

2021-06-17T17:15

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общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы проинформировал агрегаторов такси о запрете подключения к сервису водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта вождения. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства."Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру", — говорится в сообщении.Уточняется, что за год выявили больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения менее трех лет получали заказы от крупных сервисов.В дептрансе также добавили, что с 1 августа в Москве заработает система анализа работы такси: каждому водителю присвоят уникальный ID. Это, как отмечается, должно ограничить нелегальным перевозчикам доступ к заказам.Сейчас работать таксистом можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения.Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее трех лет.

https://ria.ru/20210527/moskva-1734391973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мади, москва, такси, общество