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В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами
В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами - РИА Новости, 17.06.2021
В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами
Департамент транспорта Москвы проинформировал агрегаторов такси о запрете подключения к сервису водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:40
2021-06-17T12:40
2021-06-17T17:15
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы проинформировал агрегаторов такси о запрете подключения к сервису водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта вождения. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства."Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру", — говорится в сообщении.Уточняется, что за год выявили больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения менее трех лет получали заказы от крупных сервисов.В дептрансе также добавили, что с 1 августа в Москве заработает система анализа работы такси: каждому водителю присвоят уникальный ID. Это, как отмечается, должно ограничить нелегальным перевозчикам доступ к заказам.Сейчас работать таксистом можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения.Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее трех лет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мади, москва, такси, общество
В Москве отключат от сети таксистов с иностранными водительскими правами
12:40 17.06.2021 (обновлено: 17:15 17.06.2021)
Агрегаторам такси в Москве запретили подключать водителей с иностранными правами
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Департамент транспорта Москвы проинформировал агрегаторов такси о запрете подключения к сервису водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта вождения. Об этом говорится в Telegram
-канале ведомства.
"Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за год выявили больше 1,7 тысячи случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения менее трех лет получали заказы от крупных сервисов.
В дептрансе также добавили, что с 1 августа в Москве заработает система анализа работы такси: каждому водителю присвоят уникальный ID. Это, как отмечается, должно ограничить нелегальным перевозчикам доступ к заказам.
Сейчас работать таксистом можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения.
Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее трех лет.