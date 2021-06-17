https://ria.ru/20210617/swimming-1737358806.html
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор? - РИА Новости, 17.06.2021
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?
2021-06-17T12:00
2021-06-17T12:00
2021-06-17T12:00
яснопонятно
тело
плавание
подкаст
здоровье
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737358414_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a89b91a95eee9f322d1e92468f98fd3d.jpg
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?
audio/mpeg
В России любительское плавание на открытой воде стало намного популярнее, чем это было 10 лет назад. В специальных школах плавания учат не только держаться на воде и правильно дышать, но и готовят к пересечению проливов. О том, как учиться плавать, не паниковать в воде и почему плавание может быть вредным, рассказывает Алексей Лихобабин — тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737358414_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_043e60f5f91c56bf54a513c5d5c589d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, тело, плавание, подкаст, здоровье, спорт
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?