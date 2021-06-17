https://ria.ru/20210617/swimming-1737358806.html

ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?

ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор? - РИА Новости, 17.06.2021

ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?

Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?

2021-06-17T12:00

2021-06-17T12:00

2021-06-17T12:00

яснопонятно

тело

плавание

подкаст

здоровье

спорт

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ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор? Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно? audio/mpeg

ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор? Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно? audio/mpeg

В России любительское плавание на открытой воде стало намного популярнее, чем это было 10 лет назад. В специальных школах плавания учат не только держаться на воде и правильно дышать, но и готовят к пересечению проливов. О том, как учиться плавать, не паниковать в воде и почему плавание может быть вредным, рассказывает Алексей Лихобабин — тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, тело, плавание, подкаст, здоровье, спорт