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ЯсноПонятно
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https://ria.ru/20210617/swimming-1737358806.html
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор? - РИА Новости, 17.06.2021
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?
2021-06-17T12:00
2021-06-17T12:00
яснопонятно
тело
плавание
подкаст
здоровье
спорт
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ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?
audio/mpeg
В России любительское плавание на открытой воде стало намного популярнее, чем это было 10 лет назад. В специальных школах плавания учат не только держаться на воде и правильно дышать, но и готовят к пересечению проливов. О том, как учиться плавать, не паниковать в воде и почему плавание может быть вредным, рассказывает Алексей Лихобабин — тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, тело, плавание, подкаст, здоровье, спорт

ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?

12:00 17.06.2021
 
ЯсноПонятно
ЯсноПонятно. Как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор?
12:00
Читать ria.ru в
Кроль, брасс, баттерфляй — как разные техники плавания влияют на тело? Что сложнее — переплыть Босфор или Ла-Манш? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание — это не всегда полезно?
В России любительское плавание на открытой воде стало намного популярнее, чем это было 10 лет назад. В специальных школах плавания учат не только держаться на воде и правильно дышать, но и готовят к пересечению проливов. О том, как учиться плавать, не паниковать в воде и почему плавание может быть вредным, рассказывает Алексей Лихобабин — тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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