https://ria.ru/20210617/studentka-1737441304.html

В Нижегородской области пропала американская студентка

В Нижегородской области пропала американская студентка - РИА Новости, 17.06.2021

В Нижегородской области пропала американская студентка

Гражданка США Кейт Сироу пропала в Нижегородской области, ведутся ее поиски, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер НН". РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:27

2021-06-17T17:27

2021-06-17T17:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

горький

сша

бор

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Гражданка США Кейт Сироу пропала в Нижегородской области, ведутся ее поиски, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер НН".Ранее в группе поисково-спасательного отряда была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. В сообщении говорится, что она 15 июня ушла из дома на улице Горького в городе Бор и не вернулась."Кейт Сироу в последний раз была в сети в 18.20 вчера. Написала родственникам, что едет на машине с незнакомцем и из-за этого переживает", - рассказал координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин.По его словам, она приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в университете. "По-русски разговаривает, но плохо", - добавил Шухрин.Как сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде, полиция обратилась к волонтерам за помощью в поисках пропавшей американки днем в четверг. "Наш отряд подключился к поиску. Формируются экипажи, которые готовы выехать на точку сбора, чтобы присоединиться к поискам на месте – на Бору", - рассказали волонтеры.В СК сообщили о возбуждении уголовного дела после пропажи Сироу."По версии следствия, 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следственным отделом по городу Бор СУСК РФ по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения иностранной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и волонтерами проводят поисковые мероприятия, назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210616/abkhaziya-1737220022.html

https://ria.ru/20210610/devochka-1736402693.html

https://ria.ru/20210609/telo-1736305275.html

россия

горький

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бор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), горький, сша, бор, происшествия