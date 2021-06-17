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В Германии полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек
В Германии полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек - РИА Новости, 17.06.2021
В Германии полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек
Полиция задержала предполагаемого преступника, открывшего стрельбу на западе ФРГ, в результате которой два человека скончались, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:35
2021-06-17T20:25
северный рейн-вестфалия
в мире
германия
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого преступника, открывшего стрельбу на западе ФРГ, в результате которой два человека скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Подозреваемый схвачен", - заявили в полиции города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, именно это ведомство занимается расследованием.Ранее полиция Билефельда сообщила РИА Новости о том, что два человека, мужчина 48 лет и женщина, скончались в городе Эспелькамп от многочисленных огнестрельных ранений. Полиция, прибывшая по вызову жителей, обеспокоенных звуками выстрелов, обнаружила труп мужчины. Женщина умерла позже, несмотря на оказанную ей реанимационную помощь.Подозреваемый - 52-летний житель города Дипенау, его мотивы пока неизвестны. Мужчина был объявлен в розыск сразу после совершения убийства.
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северный рейн-вестфалия, в мире, германия
В Германии полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек
19:35 17.06.2021 (обновлено: 20:25 17.06.2021)
 
© AP Photo / Michael SohnПолицейские машины рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек
Полицейские машины рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Michael Sohn

Полиция задержала предполагаемого преступника, открывшего стрельбу на западе Германии

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого преступника, открывшего стрельбу на западе ФРГ, в результате которой два человека скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Подозреваемый схвачен", - заявили в полиции города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, именно это ведомство занимается расследованием.
Ранее полиция Билефельда сообщила РИА Новости о том, что два человека, мужчина 48 лет и женщина, скончались в городе Эспелькамп от многочисленных огнестрельных ранений. Полиция, прибывшая по вызову жителей, обеспокоенных звуками выстрелов, обнаружила труп мужчины. Женщина умерла позже, несмотря на оказанную ей реанимационную помощь.
Подозреваемый - 52-летний житель города Дипенау, его мотивы пока неизвестны. Мужчина был объявлен в розыск сразу после совершения убийства.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 16:46
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в Европе в 2021 году
 
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