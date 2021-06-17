Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/stipendiya-1737345560.html
В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума - РИА Новости, 17.06.2021
В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, эту идею,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:23
2021-06-17T09:36
навигатор абитуриента
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, эту идею, как он сообщил РИА Новости, планируется вынести на общественные обсуждения."Важно, чтобы будущие специалисты имели возможность покупать самое необходимое, пока не получат высшее образование и не приступят к профессиональной деятельности, вооружившись всеми необходимыми знаниями. Это хоть и немалые средства, но уверен, что можно выделить их из бюджета, расценивая как выгодную инвестицию государства в развитие экономики, науки, культуры, а также в обеспечение национальной безопасности. Мы должны вырастить настоящих профессионалов, они – основа нашей стабильности", – сообщил Нифантьев.Государство, по словам общественника, многое делает для повышения качества образования, давая студентам возможности проявить себя как в процессе обучения, так и во время практик и стажировок. Некоторые вузы сами выплачивают студентам достойные стипендии, "но это скорее исключение"."Считаю, что стипендия, равная сумме прожиточного минимума в регионе, не просто отличное подспорье, а необходимый элемент для построения эффективного образовательного процесса", – добавил Нифантьев.
https://ria.ru/20210531/stipendiya-1734931836.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, общественная палата рф, общество
В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23 17.06.2021 (обновлено: 09:36 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Член ОП Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, эту идею, как он сообщил РИА Новости, планируется вынести на общественные обсуждения.
"Важно, чтобы будущие специалисты имели возможность покупать самое необходимое, пока не получат высшее образование и не приступят к профессиональной деятельности, вооружившись всеми необходимыми знаниями. Это хоть и немалые средства, но уверен, что можно выделить их из бюджета, расценивая как выгодную инвестицию государства в развитие экономики, науки, культуры, а также в обеспечение национальной безопасности. Мы должны вырастить настоящих профессионалов, они – основа нашей стабильности", – сообщил Нифантьев.
Государство, по словам общественника, многое делает для повышения качества образования, давая студентам возможности проявить себя как в процессе обучения, так и во время практик и стажировок. Некоторые вузы сами выплачивают студентам достойные стипендии, "но это скорее исключение".
"Считаю, что стипендия, равная сумме прожиточного минимума в регионе, не просто отличное подспорье, а необходимый элемент для построения эффективного образовательного процесса", – добавил Нифантьев.
Студенты во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 15:19
Стипендия для студентов в 2021: размер и виды выплат
 
Навигатор абитуриентаОбщественная палата РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
Лента новостейМолния