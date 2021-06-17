https://ria.ru/20210617/stipendiya-1737345560.html

В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума

В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума - РИА Новости, 17.06.2021

В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, эту идею,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:23

2021-06-17T09:23

2021-06-17T09:36

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, эту идею, как он сообщил РИА Новости, планируется вынести на общественные обсуждения."Важно, чтобы будущие специалисты имели возможность покупать самое необходимое, пока не получат высшее образование и не приступят к профессиональной деятельности, вооружившись всеми необходимыми знаниями. Это хоть и немалые средства, но уверен, что можно выделить их из бюджета, расценивая как выгодную инвестицию государства в развитие экономики, науки, культуры, а также в обеспечение национальной безопасности. Мы должны вырастить настоящих профессионалов, они – основа нашей стабильности", – сообщил Нифантьев.Государство, по словам общественника, многое делает для повышения качества образования, давая студентам возможности проявить себя как в процессе обучения, так и во время практик и стажировок. Некоторые вузы сами выплачивают студентам достойные стипендии, "но это скорее исключение"."Считаю, что стипендия, равная сумме прожиточного минимума в регионе, не просто отличное подспорье, а необходимый элемент для построения эффективного образовательного процесса", – добавил Нифантьев.

https://ria.ru/20210531/stipendiya-1734931836.html

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