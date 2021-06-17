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Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин - РИА Новости, 17.06.2021
Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
Правительство Гонконга включило российскую вакцину "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, признаваемых в специальном автономном районе, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T08:02
2021-06-17T08:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
пекин
гонконг
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Правительство Гонконга включило российскую вакцину "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, признаваемых в специальном автономном районе, говорится в заявлении генерального консульства РФ.Отмечается, что "таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных "Спутник V" (то есть при условии, что прошло 14 дней после инъекции её второго компонента) обязательный карантин будет сокращен, при прибытии из России – с 21 дня до 14 дней карантина и 7 дней самонаблюдения"."При посадке на самолет при себе необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета самолета, и бронь одной из "карантинных" гостиниц сроком на 14 дней", - добавили в генконсульстве.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
https://ria.ru/20210616/zaschita-1737163347.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, пекин, гонконг
Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
08:02 17.06.2021 (обновлено: 08:21 17.06.2021)
 
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Правительство Гонконга включило российскую вакцину в список признаваемых вакцин от COVID-19

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Правительство Гонконга включило российскую вакцину "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, признаваемых в специальном автономном районе, говорится в заявлении генерального консульства РФ.

"Правительство Гонконга включило "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, признаваемых в Гонконге", - говорится в заявлении генконсульства на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что "таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных "Спутник V" (то есть при условии, что прошло 14 дней после инъекции её второго компонента) обязательный карантин будет сокращен, при прибытии из России – с 21 дня до 14 дней карантина и 7 дней самонаблюдения".
"При посадке на самолет при себе необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета самолета, и бронь одной из "карантинных" гостиниц сроком на 14 дней", - добавили в генконсульстве.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
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