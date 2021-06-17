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"Спутник Лайт" поступит в оборот через полторы недели

"Спутник Лайт" поступит в оборот через полторы недели - РИА Новости, 17.06.2021

"Спутник Лайт" поступит в оборот через полторы недели

Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через полторы недели, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T20:44

2021-06-17T20:44

2021-06-17T21:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через полторы недели, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он уточнил, что препарат будут использовать в том числе для ревакцинации. Министр добавил, что сейчас ведомство готовит рекомендации для желающих привиться повторно после снижения титров антител. "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.Препарат зарегистрировали в России в начале мая. Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки.Сейчас вакцинация против коронавируса проходит во всех регионах России, она бесплатна для граждан. В стране зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество