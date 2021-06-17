https://ria.ru/20210617/sputnik-1737485482.html
"Спутник Лайт" поступит в оборот через полторы недели
"Спутник Лайт" поступит в оборот через полторы недели - РИА Новости, 17.06.2021
"Спутник Лайт" поступит в оборот через полторы недели
Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через полторы недели, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:44
2021-06-17T20:44
2021-06-17T21:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305645_0:36:777:473_1920x0_80_0_0_f6224973121bc42d62b3921c68713f3c.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через полторы недели, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он уточнил, что препарат будут использовать в том числе для ревакцинации. Министр добавил, что сейчас ведомство готовит рекомендации для желающих привиться повторно после снижения титров антител. "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.Препарат зарегистрировали в России в начале мая. Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки.Сейчас вакцинация против коронавируса проходит во всех регионах России, она бесплатна для граждан. В стране зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305645_50:0:726:507_1920x0_80_0_0_15fed662bd7e63090aeebb05c602e152.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
"Спутник Лайт" поступит в оборот через полторы недели
20:44 17.06.2021 (обновлено: 21:55 17.06.2021)
"Спутник Лайт" поступит в оборот через 1,5 недели
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через полторы недели, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
Он уточнил, что препарат будут использовать в том числе для ревакцинации. Министр добавил, что сейчас ведомство готовит рекомендации для желающих привиться повторно после снижения титров антител.
"Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.
Препарат зарегистрировали в России
в начале мая. Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки.
Сейчас вакцинация против коронавируса проходит во всех регионах России, она бесплатна для граждан. В стране зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.