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Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма
Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма - РИА Новости, 17.06.2021
Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма
Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:57
2021-06-17T14:57
2021-06-17T15:13
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter."Разработчики "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса Дельта", - сообщили они.Разработчики также подчеркнули, что будущее – за "коктейлями" вакцин", то есть комбинациями различных уколов. "Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", - добавили они.В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил журналистам, что первые испытания комбинации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с китайскими вакцинами могут пройти в арабских странах.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, коронавирус в россии
Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма
14:57 17.06.2021 (обновлено: 15:13 17.06.2021)
Создатели "Спутника V" представят препарат, разработанный против индийского штамма коронавируса
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter
.
"Разработчики "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса Дельта", - сообщили они.
Разработчики также подчеркнули, что будущее – за "коктейлями" вакцин", то есть комбинациями различных уколов. "Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", - добавили они.
В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
говорил журналистам, что первые испытания комбинации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с китайскими вакцинами могут пройти в арабских странах.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.