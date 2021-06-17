https://ria.ru/20210617/sputnik-1737407981.html

Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма

Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма - РИА Новости, 17.06.2021

Разработчики "Спутника V" представят препарат против индийского штамма

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:57

2021-06-17T14:57

2021-06-17T15:13

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter."Разработчики "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса Дельта", - сообщили они.Разработчики также подчеркнули, что будущее – за "коктейлями" вакцин", то есть комбинациями различных уколов. "Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", - добавили они.В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил журналистам, что первые испытания комбинации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с китайскими вакцинами могут пройти в арабских странах.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, коронавирус в россии