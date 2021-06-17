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https://ria.ru/20210617/spekulyatsiya-1737438127.html
В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений - РИА Новости, 17.06.2021
В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь утверждает, что Киев спекулирует на теме... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:10
2021-06-17T17:10
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
сша
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь утверждает, что Киев спекулирует на теме минских соглашений по Донбассу, пытается поднять политические рейтинги за счет выражения прямо противоположных позиций на украинских телеканалах и на переговорах."Спикер украинской делегации в контактной группе (Алексей - ред.) Арестович выдал очередной перл на украинском ток-шоу. Господин Арестович заявил, что Украина должна "приехать в США с нашим (украинским) вариантом модернизации минских соглашений. Как такие откровенно неадекватные мысли могут озвучиваться на телевидении человеком, который вроде как должен представлять официальную позицию Киева по этому вопросу, – совершенно непонятно", - говорится в сообщении Ковшарь в Telegram-канале.Ковшарь подчеркнула, что несмотря на все продвигаемые в СМИ заявления о намерении Киева поменять минские соглашения, на переговорах, в прямом диалоге, "Украина говорит прямо противоположное – вся украинская делегация в один голос заверяет в своей приверженности соблюдению минских соглашений"."Ну и кого вы обманываете, спрашивается? Свой народ или своих гарантов на Западе? Если Украине сильно хочется что-то поменять, то ей никто не мешает официально на весь мир отказаться от подписанных ею минских соглашений. Для этого и к Байдену ехать не нужно!" - говорится в сообщении Ковшарь.Она подчеркнула, что в случае принятия такого решения Киев обязательно должен будет принять и его последствия."Поэтому Украина, поскольку никогда официально не заявляла о выходе, обязана выполнять подписанные ею минские соглашения. А попытки подменить втихую, исподтишка действующие соглашения на некие новые, которые хочется Киеву, никакого результат иметь не могут и не будут. Подобные заявления "арестовичей" – не более, чем очередная дешевая и лживая пиар-акция. Цель таких акций – поднять политические рейтинги, обманывая собственных граждан", - считает Ковшарь.
https://ria.ru/20210617/obstrely-1737341787.html
https://ria.ru/20210614/post-1736993920.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, сша, киев, в мире
В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:10 17.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

В ЛНР заявили, что Киев спекулирует на теме Минских соглашений

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь утверждает, что Киев спекулирует на теме минских соглашений по Донбассу, пытается поднять политические рейтинги за счет выражения прямо противоположных позиций на украинских телеканалах и на переговорах.
"Спикер украинской делегации в контактной группе (Алексей - ред.) Арестович выдал очередной перл на украинском ток-шоу. Господин Арестович заявил, что Украина должна "приехать в США с нашим (украинским) вариантом модернизации минских соглашений. Как такие откровенно неадекватные мысли могут озвучиваться на телевидении человеком, который вроде как должен представлять официальную позицию Киева по этому вопросу, – совершенно непонятно", - говорится в сообщении Ковшарь в Telegram-канале.
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Ковшарь подчеркнула, что несмотря на все продвигаемые в СМИ заявления о намерении Киева поменять минские соглашения, на переговорах, в прямом диалоге, "Украина говорит прямо противоположное – вся украинская делегация в один голос заверяет в своей приверженности соблюдению минских соглашений".
"Ну и кого вы обманываете, спрашивается? Свой народ или своих гарантов на Западе? Если Украине сильно хочется что-то поменять, то ей никто не мешает официально на весь мир отказаться от подписанных ею минских соглашений. Для этого и к Байдену ехать не нужно!" - говорится в сообщении Ковшарь.
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Она подчеркнула, что в случае принятия такого решения Киев обязательно должен будет принять и его последствия.
"Поэтому Украина, поскольку никогда официально не заявляла о выходе, обязана выполнять подписанные ею минские соглашения. А попытки подменить втихую, исподтишка действующие соглашения на некие новые, которые хочется Киеву, никакого результат иметь не могут и не будут. Подобные заявления "арестовичей" – не более, чем очередная дешевая и лживая пиар-акция. Цель таких акций – поднять политические рейтинги, обманывая собственных граждан", - считает Ковшарь.
 
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