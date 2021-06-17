https://ria.ru/20210617/sovfed-1737399610.html

Совфед предложил ввести в медвузах военно-медицинскую подготовку

Совфед предложил ввести в медвузах военно-медицинскую подготовку - РИА Новости, 17.06.2021

Совфед предложил ввести в медвузах военно-медицинскую подготовку

Замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко предложила ввести в программу медицинских вузов дисциплины военно-медицинской подготовки, что позволит... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:19

2021-06-17T14:19

2021-06-17T14:19

татьяна кусайко

россия

совет федерации рф

медицина

общество

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко предложила ввести в программу медицинских вузов дисциплины военно-медицинской подготовки, что позволит врачам более оперативно реагировать на ЧС мирного и военного времени."Сложность задач, стоящих перед специалистами медицинской службы вызывает необходимость уделять пристальное внимание войсковой медицине, постоянно улучшать подготовку военных врачей и повышать их квалификацию", - сказала сенатор в четверг на заседании Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации на тему "О состоянии и совершенствовании системы подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил России".По ее словам, в целях совершенствования системы подготовки специалистов медицинской службы вооруженных сил можно предложить следующие меры: "включение в программы обучения медицинских вузов дисциплин военно-медицинской подготовки, что позволит будущим врачам осуществлять в дальнейшем свои профессиональные обязанности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени". Кусайко отметила, что опыт борьбы с пандемией показал целесообразность данного предложения.Среди предложений сенатора повышение уровня правовой компетентности военных медицинских специалистов, обсуждение возможности создания кадетских военно-медицинских классов на базе кадетских школ с целью проведения военно-профессиональной ориентации молодежи.По мнению законодателя, для совершенствования системы подготовки специалистов медслужбы ВС нужно обеспечить материально-техническое оснащение Военных учебных центров современным медицинским оборудованием, внедрение в образовательный процесс таких учебных центров цифрового обучения, с применением телемедицинских технологий, что позволит проводить научно-практические семинары для оперативного обмена информацией о новых методах диагностики и лечения, доступной в настоящее время только специализированным учреждениям здравоохранения, работать с заочными аспирантами и докторантами.Цифровые технологии позволят применять инструмент теленаставничества, полагает Кусайко."Данные меры могут способствовать дальнейшему развитию военной медицины, ее способности быстро адаптироваться к любым изменениям и полностью обеспечивать выполнение кадрового заказа на подготовку военно-медицинских специалистов в интересах Вооруженных Сил РФ", - заключила политик.

https://ria.ru/20210125/studenty-1594455253.html

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татьяна кусайко, россия, совет федерации рф, медицина, общество