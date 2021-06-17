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Совфед предложил ввести в медвузах военно-медицинскую подготовку
Совфед предложил ввести в медвузах военно-медицинскую подготовку - РИА Новости, 17.06.2021
Совфед предложил ввести в медвузах военно-медицинскую подготовку
Замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко предложила ввести в программу медицинских вузов дисциплины военно-медицинской подготовки, что позволит... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:19
2021-06-17T14:19
татьяна кусайко
россия
совет федерации рф
медицина
общество
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко предложила ввести в программу медицинских вузов дисциплины военно-медицинской подготовки, что позволит врачам более оперативно реагировать на ЧС мирного и военного времени."Сложность задач, стоящих перед специалистами медицинской службы вызывает необходимость уделять пристальное внимание войсковой медицине, постоянно улучшать подготовку военных врачей и повышать их квалификацию", - сказала сенатор в четверг на заседании Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации на тему "О состоянии и совершенствовании системы подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил России".По ее словам, в целях совершенствования системы подготовки специалистов медицинской службы вооруженных сил можно предложить следующие меры: "включение в программы обучения медицинских вузов дисциплин военно-медицинской подготовки, что позволит будущим врачам осуществлять в дальнейшем свои профессиональные обязанности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени". Кусайко отметила, что опыт борьбы с пандемией показал целесообразность данного предложения.Среди предложений сенатора повышение уровня правовой компетентности военных медицинских специалистов, обсуждение возможности создания кадетских военно-медицинских классов на базе кадетских школ с целью проведения военно-профессиональной ориентации молодежи.По мнению законодателя, для совершенствования системы подготовки специалистов медслужбы ВС нужно обеспечить материально-техническое оснащение Военных учебных центров современным медицинским оборудованием,&nbsp; внедрение в образовательный процесс таких учебных центров цифрового обучения, с применением телемедицинских технологий, что позволит проводить научно-практические семинары для оперативного обмена информацией о новых методах диагностики и лечения, доступной в настоящее время только специализированным учреждениям здравоохранения, работать с заочными аспирантами и докторантами.Цифровые технологии позволят применять инструмент теленаставничества, полагает Кусайко."Данные меры могут способствовать дальнейшему развитию военной медицины, ее способности быстро адаптироваться к любым изменениям и полностью обеспечивать выполнение кадрового заказа на подготовку военно-медицинских специалистов в интересах Вооруженных Сил РФ", - заключила политик.
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татьяна кусайко, россия, совет федерации рф, медицина, общество
Совфед предложил ввести в медвузах военно-медицинскую подготовку
14:19 17.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в медицинской академии
Студенты на занятиях в медицинской академии - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

В Совфеде предложили ввести в программу медвузов дисциплины военно-медицинской подготовки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко предложила ввести в программу медицинских вузов дисциплины военно-медицинской подготовки, что позволит врачам более оперативно реагировать на ЧС мирного и военного времени.
"Сложность задач, стоящих перед специалистами медицинской службы вызывает необходимость уделять пристальное внимание войсковой медицине, постоянно улучшать подготовку военных врачей и повышать их квалификацию", - сказала сенатор в четверг на заседании Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации на тему "О состоянии и совершенствовании системы подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил России".
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По ее словам, в целях совершенствования системы подготовки специалистов медицинской службы вооруженных сил можно предложить следующие меры: "включение в программы обучения медицинских вузов дисциплин военно-медицинской подготовки, что позволит будущим врачам осуществлять в дальнейшем свои профессиональные обязанности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени". Кусайко отметила, что опыт борьбы с пандемией показал целесообразность данного предложения.
Среди предложений сенатора повышение уровня правовой компетентности военных медицинских специалистов, обсуждение возможности создания кадетских военно-медицинских классов на базе кадетских школ с целью проведения военно-профессиональной ориентации молодежи.
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По мнению законодателя, для совершенствования системы подготовки специалистов медслужбы ВС нужно обеспечить материально-техническое оснащение Военных учебных центров современным медицинским оборудованием,  внедрение в образовательный процесс таких учебных центров цифрового обучения, с применением телемедицинских технологий, что позволит проводить научно-практические семинары для оперативного обмена информацией о новых методах диагностики и лечения, доступной в настоящее время только специализированным учреждениям здравоохранения, работать с заочными аспирантами и докторантами.
Цифровые технологии позволят применять инструмент теленаставничества, полагает Кусайко.
"Данные меры могут способствовать дальнейшему развитию военной медицины, ее способности быстро адаптироваться к любым изменениям и полностью обеспечивать выполнение кадрового заказа на подготовку военно-медицинских специалистов в интересах Вооруженных Сил РФ", - заключила политик.
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