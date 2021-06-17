https://ria.ru/20210617/solntse-1737351403.html

Жителей Европейской России предупредили об "опасном солнце"

Жителей Европейской России предупредили об "опасном солнце" - РИА Новости, 17.06.2021

Жителей Европейской России предупредили об "опасном солнце"

Волна тепла, которая надвигается на центр Европейской России, будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:22

2021-06-17T10:22

2021-06-17T10:23

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

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МОСКВа, 17 июн - РИА Новости. Волна тепла, которая надвигается на центр Европейской России, будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней, необходимо находиться в тени с 10 до 18 часов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Такая ситуация в центре Европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца. Начиная с четверга, Москва и южнее, во всех этих регионах - Смоленская, Калужская, Рязанская и более южные Тамбовская, Курская, Белгородская, Воронежская (области - ред.). Везде индекс солнечной активности шесть и более, это опасный ультрафиолет. Поскольку будет антициклональная погода в ближайшие 5-6 дней, до среды включительно, это надо иметь ввиду. Предохранять себя от солнечных лучей и особенно детей предохранять", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что опасное солнце на протяжении такого длинного периода стало возможным из-за антициклона и периода летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Отсутствие осадков также способствует проникновению ультрафиолета, в воздухе нет частиц влаги и пыли, которые рассеивали бы свет."С 10 до 18 часов - только в тени и никаких вариантов", - уточнил Вильфанд.

https://ria.ru/20210616/zhara-1737194120.html

москва

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва