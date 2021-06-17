Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/solntse-1737351403.html
Жителей Европейской России предупредили об "опасном солнце"
Жителей Европейской России предупредили об "опасном солнце" - РИА Новости, 17.06.2021
Жителей Европейской России предупредили об "опасном солнце"
Волна тепла, которая надвигается на центр Европейской России, будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:22
2021-06-17T10:23
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735951244_0:97:3071:1825_1920x0_80_0_0_f1f60b013844575f2099bd367ee61d10.jpg
МОСКВа, 17 июн - РИА Новости. Волна тепла, которая надвигается на центр Европейской России, будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней, необходимо находиться в тени с 10 до 18 часов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Такая ситуация в центре Европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца. Начиная с четверга, Москва и южнее, во всех этих регионах - Смоленская, Калужская, Рязанская и более южные Тамбовская, Курская, Белгородская, Воронежская (области - ред.). Везде индекс солнечной активности шесть и более, это опасный ультрафиолет. Поскольку будет антициклональная погода в ближайшие 5-6 дней, до среды включительно, это надо иметь ввиду. Предохранять себя от солнечных лучей и особенно детей предохранять", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что опасное солнце на протяжении такого длинного периода стало возможным из-за антициклона и периода летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Отсутствие осадков также способствует проникновению ультрафиолета, в воздухе нет частиц влаги и пыли, которые рассеивали бы свет."С 10 до 18 часов - только в тени и никаких вариантов", - уточнил Вильфанд.
https://ria.ru/20210616/zhara-1737194120.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735951244_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c02954f341fa22fcab3b9ee0953b1111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, москва
Жителей Европейской России предупредили об "опасном солнце"
10:22 17.06.2021 (обновлено: 10:23 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорожане катаются на велосипедах в Омске
Горожане катаются на велосипедах в Омске - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

В Гидрометцентре предупредили жителей ЦФО об "опасном солнце" в ближайшие пять дней

Читать ria.ru в
МОСКВа, 17 июн - РИА Новости. Волна тепла, которая надвигается на центр Европейской России, будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней, необходимо находиться в тени с 10 до 18 часов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Такая ситуация в центре Европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца. Начиная с четверга, Москва и южнее, во всех этих регионах - Смоленская, Калужская, Рязанская и более южные Тамбовская, Курская, Белгородская, Воронежская (области - ред.). Везде индекс солнечной активности шесть и более, это опасный ультрафиолет. Поскольку будет антициклональная погода в ближайшие 5-6 дней, до среды включительно, это надо иметь ввиду. Предохранять себя от солнечных лучей и особенно детей предохранять", - сказал Вильфанд.
Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 11:58
Москвичей предупредили о "безумной жаре" на выходных
Он пояснил, что опасное солнце на протяжении такого длинного периода стало возможным из-за антициклона и периода летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Отсутствие осадков также способствует проникновению ультрафиолета, в воздухе нет частиц влаги и пыли, которые рассеивали бы свет.
"С 10 до 18 часов - только в тени и никаких вариантов", - уточнил Вильфанд.
 
Роман ВильфандГидрометцентрМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
Лента новостейМолния