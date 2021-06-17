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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/sobyanin-1737480724.html
Собянин: мы близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19
Собянин: мы близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин: мы близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-17T20:07
2021-06-18T08:22
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
общество
распространение коронавируса
москва
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19."Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", — заявил он.Собянин подчеркнул, что, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и расширение коечного фонда, возможности города не безграничны.По его словам, главное сейчас — провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.При этом если раньше обострение болезни у пациентов происходило на 10-14 день, то сейчас тяжелые симптомы проявляются на пятые сутки.По последним данным оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.Власти города объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.
https://ria.ru/20210617/moskva-1737476371.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, общество, москва
Собянин: мы близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19
20:07 17.06.2021 (обновлено: 08:22 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКафе в торговом центре на улице Гаврикова в Москве, закрытое из-за коронавирусных ограничений
Кафе в торговом центре на улице Гаврикова в Москве, закрытое из-за коронавирусных ограничений - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мэр Москвы Собянин предупредил о возможности введения жестких ограничений по коронавирусу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19.
"Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", — заявил он.
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 19:39Распространение коронавируса
Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве
Собянин подчеркнул, что, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и расширение коечного фонда, возможности города не безграничны.
По его словам, главное сейчас — провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.
"Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", — подчеркнул он.
При этом если раньше обострение болезни у пациентов происходило на 10-14 день, то сейчас тяжелые симптомы проявляются на пятые сутки.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 17:17Распространение коронавируса
Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля
По последним данным оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.
Власти города объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинОбществоМосква
 
 
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