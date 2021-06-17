https://ria.ru/20210617/sobyanin-1737480724.html

Собянин: мы близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19

Собянин: мы близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Собянин: мы близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-17T20:07

2021-06-17T20:07

2021-06-18T08:22

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

общество

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19."Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", — заявил он.Собянин подчеркнул, что, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и расширение коечного фонда, возможности города не безграничны.По его словам, главное сейчас — провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.При этом если раньше обострение болезни у пациентов происходило на 10-14 день, то сейчас тяжелые симптомы проявляются на пятые сутки.По последним данным оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.Власти города объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.

https://ria.ru/20210617/moskva-1737476371.html

https://ria.ru/20210616/proverki-1737265469.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, общество, москва