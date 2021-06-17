https://ria.ru/20210617/sobaka-1737345443.html
Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа - РИА Новости, 17.06.2021
Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
Житель Кемерово в ходе ссоры с женой выбросил из окна пятого этажа двух бездомных собак - животные погибли, сообщает региональный главк МВД РФ в в четверг. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:23
2021-06-17T09:23
2021-06-17T09:23
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 17 июн - РИА Новости. Житель Кемерово в ходе ссоры с женой выбросил из окна пятого этажа двух бездомных собак - животные погибли, сообщает региональный главк МВД РФ в в четверг.На живодерский поступок в ОВД пожаловались сразу несколько очевидцев. Прибывшие на место полицейские выяснили, что к случившемуся причастен судимый 48-летний мужчина."Бездомных животных привела домой его жена, из-за чего между супругами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна", - сказано в релизе.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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кемерово, происшествия
Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
Житель Кемерово в ходе ссоры с женой выбросил из окна пятого этажа двух бездомных собак
КЕМЕРОВО, 17 июн - РИА Новости.
Житель Кемерово
в ходе ссоры с женой выбросил из окна пятого этажа двух бездомных собак - животные погибли, сообщает региональный главк МВД РФ в в четверг.
На живодерский поступок в ОВД пожаловались сразу несколько очевидцев. Прибывшие на место полицейские выяснили, что к случившемуся причастен судимый 48-летний мужчина.
"Бездомных животных привела домой его жена, из-за чего между супругами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна", - сказано в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.