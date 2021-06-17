https://ria.ru/20210617/smi-1737331186.html

Американские СМИ оценили результаты саммита Путина и Байдена

Американские СМИ оценили результаты саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Американские СМИ оценили результаты саммита Путина и Байдена

Риторика между США и Россией по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина несколько смягчилась, хотя напряженность в отношениях сохранилась,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T01:32

2021-06-17T01:32

2021-06-17T07:30

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

дональд трамп

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Риторика между США и Россией по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина несколько смягчилась, хотя напряженность в отношениях сохранилась, пишут американские газеты.New York Times отмечает, что лидеры двух стран "высказали общие уверения доброй воли, но было ясно, что по многим вопросам, от кибератак до прав человека, две страны глубоко разделены". "Напряженность была очевидна", - полагают в издании.В статье отмечается, что Путин отверг обвинения в кибератаках против США и заявил, что Америка сама является крупнейшим нарушителем правил в этой сфере. "Российский лидер также, кажется, без обиняков отмел то, что Байден считал одной из ключевых задач переговоров, - идею создания "защитных ограждений", которые бы запретили некоторые атаки на критическую инфраструктуру в мирное время", - полагают в New York Times. Как пишет издание, Байден сам открыто выражал несогласие с Путиным по ряду вопросов и заверил его, что продолжит поступать так и в дальнейшем.По мнению Washington Post, встреча была "омрачена" воспоминаниями о "беспрецедентном уважении", которое на аналогичном саммите оказал Путину Дональд Трамп. Тогдашнего президента США критиковали за отказ открыто возражать коллеге на совместной пресс-конференции, демократы в конгрессе в рамках подозрений о "российских связях" Трампа даже пытались получить записи его переводчика со встречи тет-а-тет. Байден постарался избежать аналогичных обвинений, пригласив на встречу с Путиным с глазу на глаз свидетелей - глав внешнеполитических ведомств двух стран, отмечает газета."Встречи, которые продолжались всего несколько часов в швейцарском приозерном городе, известном как "город мира", были слишком короткие, чтобы позволить что-либо за пределами перечисления претензий с обеих сторон. Байден и Путин объявили, что мероприятие было успешным, в основном потому, что они вообще смогли встретиться в то время, когда отношения двух величайших ядерных держав мира находятся на самой низкой точке со времен холодной войны", - констатирует Washington Post.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210616/briefing-1737296048.html

россия

вашингтон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире