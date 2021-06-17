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Производители смартфонов создадут единый стандарт быстрой зарядки
Производители смартфонов создадут единый стандарт быстрой зарядки - РИА Новости, 17.06.2021
Производители смартфонов создадут единый стандарт быстрой зарядки
Несколько китайских производителей электроники объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки для гаджетов. Об этом сообщает Gizmochina, ссылаясь... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:38
2021-06-17T11:38
2021-06-17T11:38
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Несколько китайских производителей электроники объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки для гаджетов. Об этом сообщает Gizmochina, ссылаясь на отраслевую документацию.Новый стандарт зарядки будет разрабатываться Китайской академией информационных и коммуникационных технологий вместе с компаниями Honor, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, а также чипмейкером Rockchip.Консорциум займется созданием унифицированного стандарта быстрой зарядки, который должен прийти на смену разным технологиям. Пока речь идет только о проводном питании.Сроки выхода нового стандарта зарядки для смартфонов не называются, но это может произойти уже в ближайшее время. Среди прочих плюсов унификации называется и то, что потребителям не придется беспокоиться о совместимости зарядного устройства с новым смартфоном.
https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html
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