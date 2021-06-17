https://ria.ru/20210617/smartfon-1737365545.html

Производители смартфонов создадут единый стандарт быстрой зарядки

Производители смартфонов создадут единый стандарт быстрой зарядки - РИА Новости, 17.06.2021

Производители смартфонов создадут единый стандарт быстрой зарядки

Несколько китайских производителей электроники объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки для гаджетов. Об этом сообщает Gizmochina, ссылаясь... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:38

2021-06-17T11:38

2021-06-17T11:38

наука

android

huawei technologies

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599458275_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_957383ed0fc6b799c9f295db4c584d92.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Несколько китайских производителей электроники объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки для гаджетов. Об этом сообщает Gizmochina, ссылаясь на отраслевую документацию.Новый стандарт зарядки будет разрабатываться Китайской академией информационных и коммуникационных технологий вместе с компаниями Honor, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, а также чипмейкером Rockchip.Консорциум займется созданием унифицированного стандарта быстрой зарядки, который должен прийти на смену разным технологиям. Пока речь идет только о проводном питании.Сроки выхода нового стандарта зарядки для смартфонов не называются, но это может произойти уже в ближайшее время. Среди прочих плюсов унификации называется и то, что потребителям не придется беспокоиться о совместимости зарядного устройства с новым смартфоном.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, huawei technologies, технологии