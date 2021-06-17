https://ria.ru/20210617/singapur-1737243045.html

У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами

У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами - РИА Новости, 17.06.2021

У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами

Обломки двух судов с уникальными старинными артефактами обнаружены в территориальных водах Сингапура, говорится в заявлении Совета национального наследия страны РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T06:58

2021-06-17T06:58

2021-06-17T10:18

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Обломки двух судов с уникальными старинными артефактами обнаружены в территориальных водах Сингапура, говорится в заявлении Совета национального наследия страны и Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).Отмечается, что одно из судов предположительно затонуло в XIV веке. Среди обломков археологи обнаружили предметы из китайской керамики.Второе судно, как считают исследователи, было построено в Индии для торговых целей. Оно, предположительно, затонуло по пути из Китая в 1796 году. На корабле перевозили предметы из китайской керамики, а также медных сплавов, стекла и агата. Кроме того, водолазы обнаружили якоря и пушки.Ожидается, что извлеченные артефакты могут быть выставлены в музеях Сингапура уже в конце этого года.

https://ria.ru/20210603/gorshok-1735299668.html

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новости культуры, юго-восточная азия, сингапур (страна), индия