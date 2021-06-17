У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами
06:58 17.06.2021 (обновлено: 10:18 17.06.2021)
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Археолог возле затонувшего в территориальных водах Сингапура старинного корабля
У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Обломки двух судов с уникальными старинными артефактами обнаружены в территориальных водах Сингапура, говорится в заявлении Совета национального наследия страны и Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
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Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
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Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
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Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
1 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
2 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
3 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
Отмечается, что одно из судов предположительно затонуло в XIV веке. Среди обломков археологи обнаружили предметы из китайской керамики.
"Многие из вещей являются редкими, а одна — даже уникальная", — заявил руководитель проекта морских археологических исследований ISEAS Майкл Флекер.
Второе судно, как считают исследователи, было построено в Индии для торговых целей. Оно, предположительно, затонуло по пути из Китая в 1796 году. На корабле перевозили предметы из китайской керамики, а также медных сплавов, стекла и агата. Кроме того, водолазы обнаружили якоря и пушки.
Ожидается, что извлеченные артефакты могут быть выставлены в музеях Сингапура уже в конце этого года.