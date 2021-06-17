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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210617/singapur-1737243045.html
У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами
У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами - РИА Новости, 17.06.2021
У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами
Обломки двух судов с уникальными старинными артефактами обнаружены в территориальных водах Сингапура, говорится в заявлении Совета национального наследия страны РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T06:58
2021-06-17T10:18
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Обломки двух судов с уникальными старинными артефактами обнаружены в территориальных водах Сингапура, говорится в заявлении Совета национального наследия страны и Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).Отмечается, что одно из судов предположительно затонуло в XIV веке. Среди обломков археологи обнаружили предметы из китайской керамики.Второе судно, как считают исследователи, было построено в Индии для торговых целей. Оно, предположительно, затонуло по пути из Китая в 1796 году. На корабле перевозили предметы из китайской керамики, а также медных сплавов, стекла и агата. Кроме того, водолазы обнаружили якоря и пушки.Ожидается, что извлеченные артефакты могут быть выставлены в музеях Сингапура уже в конце этого года.
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новости культуры, юго-восточная азия, сингапур (страна), индия
У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами
06:58 17.06.2021 (обновлено: 10:18 17.06.2021)
 
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Археолог возле затонувшего в территориальных водах Сингапура старинного корабля
Археолог возле затонувшего в территориальных водах Сингапура старинного корабля - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute

У берегов Сингапура нашли обломки двух судов с уникальными артефактами

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Обломки двух судов с уникальными старинными артефактами обнаружены в территориальных водах Сингапура, говорится в заявлении Совета национального наследия страны и Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
1 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
2 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
3 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute
1 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute
2 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute
3 из 3
Один из предметов, обнаруженных на затонувшем корабле в территориальных водах Сингапура
© Фото : ISEAS - Yusof Ishak Institute
Отмечается, что одно из судов предположительно затонуло в XIV веке. Среди обломков археологи обнаружили предметы из китайской керамики.

"Многие из вещей являются редкими, а одна — даже уникальная", — заявил руководитель проекта морских археологических исследований ISEAS Майкл Флекер.

Второе судно, как считают исследователи, было построено в Индии для торговых целей. Оно, предположительно, затонуло по пути из Китая в 1796 году. На корабле перевозили предметы из китайской керамики, а также медных сплавов, стекла и агата. Кроме того, водолазы обнаружили якоря и пушки.
Ожидается, что извлеченные артефакты могут быть выставлены в музеях Сингапура уже в конце этого года.
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