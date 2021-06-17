https://ria.ru/20210617/simferopol-1737364898.html

В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы

В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 17.06.2021

В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Пассажирский Boeing после посадки в Симферополе выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:35

2021-06-17T11:35

2021-06-17T14:18

южная транспортная прокуратура

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Пассажирский Boeing после посадки в Симферополе выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта.Всех пассажиров доставили в терминал автобусами, полосу закрыли для взлетов и посадок.В аэропорте уточнили, что уже задерживаются 11 рейсов на прилет, три из них направили на запасной аэродром в Анапу.По данным Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Икар", летевшим из Москвы, на борту находились 284 пассажира."По поручению Южной транспортной прокуратуры Крымской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", — сообщило ведомство в Instagram.Примерно в 14:00 мск стало известно, что полосу разблокировали, аэропорт вернулся к штатной работе.

https://ria.ru/20210615/posadka-1737034459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/proisshestvie-1736747888.html

симферополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, происшествия, симферополь