Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/simferopol-1737364898.html
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 17.06.2021
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Пассажирский Boeing после посадки в Симферополе выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:35
2021-06-17T14:18
южная транспортная прокуратура
происшествия
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09983852090766e7d22cf95b4525b92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Пассажирский Boeing после посадки в Симферополе выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта.Всех пассажиров доставили в терминал автобусами, полосу закрыли для взлетов и посадок.В аэропорте уточнили, что уже задерживаются 11 рейсов на прилет, три из них направили на запасной аэродром в Анапу.По данным Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Икар", летевшим из Москвы, на борту находились 284 пассажира."По поручению Южной транспортной прокуратуры Крымской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", — сообщило ведомство в Instagram.Примерно в 14:00 мск стало известно, что полосу разблокировали, аэропорт вернулся к штатной работе.
https://ria.ru/20210615/posadka-1737034459.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/proisshestvie-1736747888.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882950_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_fba3c97e9b7b62380f9aa2220aad1a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная транспортная прокуратура, происшествия, симферополь
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы
11:35 17.06.2021 (обновлено: 14:18 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boing 777-300 ER авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

Boeing в аэропорту Симферополя частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Пассажирский Boeing после посадки в Симферополе выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Всех пассажиров доставили в терминал автобусами, полосу закрыли для взлетов и посадок.
В аэропорте уточнили, что уже задерживаются 11 рейсов на прилет, три из них направили на запасной аэродром в Анапу.
По данным Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Икар", летевшим из Москвы, на борту находились 284 пассажира.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 10:37
Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани
"По поручению Южной транспортной прокуратуры Крымской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", — сообщило ведомство в Instagram.
Примерно в 14:00 мск стало известно, что полосу разблокировали, аэропорт вернулся к штатной работе.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 13:39В мире
Американец-дебошир пытался выброситься из летящего самолета
 
Южная транспортная прокуратураПроисшествияСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
Лента новостейМолния