https://ria.ru/20210617/simferopol-1737364898.html
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы - РИА Новости, 17.06.2021
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Пассажирский Boeing после посадки в Симферополе выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:35
2021-06-17T11:35
2021-06-17T14:18
южная транспортная прокуратура
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Пассажирский Boeing после посадки в Симферополе выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта.Всех пассажиров доставили в терминал автобусами, полосу закрыли для взлетов и посадок.В аэропорте уточнили, что уже задерживаются 11 рейсов на прилет, три из них направили на запасной аэродром в Анапу.По данным Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Икар", летевшим из Москвы, на борту находились 284 пассажира."По поручению Южной транспортной прокуратуры Крымской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", — сообщило ведомство в Instagram.Примерно в 14:00 мск стало известно, что полосу разблокировали, аэропорт вернулся к штатной работе.
https://ria.ru/20210615/posadka-1737034459.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/proisshestvie-1736747888.html
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южная транспортная прокуратура, происшествия, симферополь
В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы
11:35 17.06.2021 (обновлено: 14:18 17.06.2021)
Boeing в аэропорту Симферополя частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы