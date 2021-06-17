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Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве
Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.06.2021
Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве
За последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве на фоне пандемии увеличилось в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:18
2021-06-17T18:18
2021-06-17T18:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве на фоне пандемии увеличилось в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Конечно, мы ужесточили требования и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. За последнюю неделю количество штрафов увеличилось в три раза. Конечно, дисциплина повысилась, но тем не менее, над этим еще требуется работа", - сказал Собянин в ходе координационного совета по коронавирусу.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве
18:18 17.06.2021 (обновлено: 18:25 17.06.2021)
Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве