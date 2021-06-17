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Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве

Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.06.2021

Собянин сообщил о резком увеличении числа штрафов из-за COVID-19 в Москве

За последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве на фоне пандемии увеличилось в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:18

2021-06-17T18:18

2021-06-17T18:25

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве на фоне пандемии увеличилось в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Конечно, мы ужесточили требования и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. За последнюю неделю количество штрафов увеличилось в три раза. Конечно, дисциплина повысилась, но тем не менее, над этим еще требуется работа", - сказал Собянин в ходе координационного совета по коронавирусу.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва