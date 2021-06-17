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В Госдуму внесли проект о штрафе за жестокое обращение с животными

В Госдуму внесли проект о штрафе за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 17.06.2021

В Госдуму внесли проект о штрафе за жестокое обращение с животными

Депутаты во главе с руководителем фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект с предложениями увеличить штраф за жестокое... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:30

2021-06-17T14:30

2021-06-17T14:30

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты во главе с руководителем фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект с предложениями увеличить штраф за жестокое обращение с животными до одного миллиона рублей и внести в УК РФ главу о "запрете на содержание животных" для садистов, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Таким образом, предлагается дополнить раздел VI Уголовного кодекса РФ главой "15.3. Запрет на содержание животных", в которой предусмотреть статью 104.6 с аналогичным наименованием, регламентирующую положения этой меры - суд может применить запрет на содержание любого животного или животного, относящегося к определенному виду животных, сроком до пяти лет. Кроме того, предлагается изложить статью 245 в следующей редакции:"Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, или из хулиганских побуждений, а равно из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в проекте закона.Кроме того, за те же действия, совершенные группой лиц, общеопасным способом или с применением оружия предлагается ввести штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Также предлагается дополнить статью 245 примечанием, которое разъясняет понятие "жестокое обращение с животными". Также главу 25 предлагают дополнить статьей "245.1. Жестокое обращение с животным, совершенное в отношении животного, чей вид относится к редким и (или) находящимся под угрозой исчезновения видом животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красные книги субъектов РФ, либо охраняемым международными договорами".За жестокое жестокое обращение, совершенное в отношении редкого животного, депутаты предлагают ввести штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет."Акты жестокого обращения с животными часто приобретают широкую огласку, поэтому использование широкого перечня видов оперативно-розыскной деятельности при обнаружении акта жестокого обращения с животным, чей вид относится к находящимся под угрозой исчезновения, позволит раскрывать и другие преступления, которые раньше удавалось сокрыть. Такая действительность побуждает дополнить УК РФ соответствующей нормой именно в главе о преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20210601/gosduma-1735122729.html

https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "справедливая россия - за правду", россия, госдума рф, общество