https://ria.ru/20210617/shtammy-1737492368.html

Попова назвала самый распространенный в мире штамм коронавируса

Попова назвала самый распространенный в мире штамм коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021

Попова назвала самый распространенный в мире штамм коронавируса

ВОЗ выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский, самое интенсивное распространение в мире сегодня у... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:18

2021-06-17T22:18

2021-06-17T22:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВОЗ выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский, самое интенсивное распространение в мире сегодня у индийского, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения выделяет значимых четыре штамма. Это альфа - британский, это бета - южноафриканский, это гамма - бразильский и дельта - индийский", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".Говоря о том, какой штамм сегодня преобладает среди циркулирующих в мире, она заявила: "Самое интенсивное распространение сегодня у индийского варианта или дельта"."Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", - добавила она.

https://ria.ru/20210617/shtamm-1737465613.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, в мире