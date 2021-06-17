https://ria.ru/20210617/shtammy-1737492368.html
Попова назвала самый распространенный в мире штамм коронавируса
Попова назвала самый распространенный в мире штамм коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Попова назвала самый распространенный в мире штамм коронавируса
ВОЗ выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский, самое интенсивное распространение в мире сегодня у... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:18
2021-06-17T22:18
2021-06-17T22:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВОЗ выделяет четыре значимых штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский, самое интенсивное распространение в мире сегодня у индийского, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения выделяет значимых четыре штамма. Это альфа - британский, это бета - южноафриканский, это гамма - бразильский и дельта - индийский", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".Говоря о том, какой штамм сегодня преобладает среди циркулирующих в мире, она заявила: "Самое интенсивное распространение сегодня у индийского варианта или дельта"."Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", - добавила она.
https://ria.ru/20210617/shtamm-1737465613.html
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коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, в мире
Попова назвала самый распространенный в мире штамм коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в мире преобладает индийский штамм коронавируса