https://ria.ru/20210617/shatalov-1737450728.html

Космонавта Шаталова похоронили в Мытищах

Космонавта Шаталова похоронили в Мытищах - РИА Новости, 18.06.2021

Космонавта Шаталова похоронили в Мытищах

Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, скончавшегося 15 июня на 94-м году жизни, похоронили в четверг на военном... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-17T17:58

2021-06-17T17:58

2021-06-18T00:11

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

роскосмос

мытищи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737452156_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_00a0ea01cdbe997dfdc82b7a74bc2faa.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, скончавшегося 15 июня на 94-м году жизни, похоронили в четверг на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил "Роскосмос".На счету Шаталова три космических полета. В первом полете в январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе: "Союз-4" под его управлением пристыковался к "Союзу-5".В 1987-1991 годах Шаталов был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов.

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ушел из жизни летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов Скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов. На счету космонавта 3 полета. В 1969 году Владимир Шаталов участвовал в первой в мире стыковке кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Дважды выходил на орбиту в качестве командира корабля. С 1987 по 1991 год был начальником Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Награжден семью орденами и множеством медалей. Владимиру Шаталову было 93 года. 2021-06-17T17:58 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, роскосмос, мытищи