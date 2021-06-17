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Космонавта Шаталова похоронили в Мытищах
Космонавта Шаталова похоронили в Мытищах - РИА Новости, 18.06.2021
Космонавта Шаталова похоронили в Мытищах
Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, скончавшегося 15 июня на 94-м году жизни, похоронили в четверг на военном... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-17T17:58
2021-06-18T00:11
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, скончавшегося 15 июня на 94-м году жизни, похоронили в четверг на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил "Роскосмос".На счету Шаталова три космических полета. В первом полете в январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе: "Союз-4" под его управлением пристыковался к "Союзу-5".В 1987-1991 годах Шаталов был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов.
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Ушел из жизни летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов
Скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов. На счету космонавта 3 полета. В 1969 году Владимир Шаталов участвовал в первой в мире стыковке кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Дважды выходил на орбиту в качестве командира корабля. С 1987 по 1991 год был начальником Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Награжден семью орденами и множеством медалей. Владимиру Шаталову было 93 года.
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центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, роскосмос, мытищи
Космонавта Шаталова похоронили в Мытищах
17:58 17.06.2021 (обновлено: 00:11 18.06.2021)
 
© Фото : РоскосмосЦеремония прощания с космонавтом Владимиром Шаталовым
Церемония прощания с космонавтом Владимиром Шаталовым - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Роскосмос

Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова похоронили в Мытищах

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, скончавшегося 15 июня на 94-м году жизни, похоронили в четверг на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил "Роскосмос".
"На федеральном мемориальном военном кладбище состоялась церемония прощания с Владимиром Александровичем Шаталовым", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
На счету Шаталова три космических полета. В первом полете в январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе: "Союз-4" под его управлением пристыковался к "Союзу-5".
В 1987-1991 годах Шаталов был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов.
 
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