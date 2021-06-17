https://ria.ru/20210617/selo-1737332332.html

Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках

Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках - РИА Новости, 17.06.2021

Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках

Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом, сообщил минздрав... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T01:52

2021-06-17T01:52

2021-06-17T01:52

распространение коронавируса

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

сергокалинский район

общество

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 17 июн – РИА Новости. Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом, сообщил минздрав региона.По информации ведомства, 11 жителей села, где всего проживает около 600 человек, были госпитализированы с коронавирусом и пневмонией в Сергокалинскую районную больницу, трое жителей с тяжелым течением болезни переведены в больницу Махачкалы, ещё 22 человека получают амбулаторное лечение, из них четверо детей.Количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Сергокалинской ЦРБ увеличено до 22, добавили в минздраве. В настоящее время лечение здесь получают 17 пациентов.

https://ria.ru/20210616/kadyrov-1737326501.html

махачкала

сергокалинский район

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здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, сергокалинский район, общество, происшествия