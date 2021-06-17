https://ria.ru/20210617/selo-1737332332.html
Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках
Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках - РИА Новости, 17.06.2021
Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках
Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом, сообщил минздрав... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T01:52
2021-06-17T01:52
2021-06-17T01:52
распространение коронавируса
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
сергокалинский район
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737085961_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_b775d1ef88902cb60cc35714f239e2e1.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 июн – РИА Новости. Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом, сообщил минздрав региона.По информации ведомства, 11 жителей села, где всего проживает около 600 человек, были госпитализированы с коронавирусом и пневмонией в Сергокалинскую районную больницу, трое жителей с тяжелым течением болезни переведены в больницу Махачкалы, ещё 22 человека получают амбулаторное лечение, из них четверо детей.Количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Сергокалинской ЦРБ увеличено до 22, добавили в минздраве. В настоящее время лечение здесь получают 17 пациентов.
https://ria.ru/20210616/kadyrov-1737326501.html
махачкала
сергокалинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737085961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_46c7a9f6a0911eeed3bd5c40aee89796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, сергокалинский район, общество, происшествия
Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках
Роспотребнадзор закрыл въезд и выезд из села Урахи в Дагестане из-за заражения людей COVID-19