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Распространение коронавируса
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Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках
Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках - РИА Новости, 17.06.2021
Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках
Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом, сообщил минздрав... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T01:52
2021-06-17T01:52
распространение коронавируса
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
сергокалинский район
общество
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 17 июн – РИА Новости. Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом, сообщил минздрав региона.По информации ведомства, 11 жителей села, где всего проживает около 600 человек, были госпитализированы с коронавирусом и пневмонией в Сергокалинскую районную больницу, трое жителей с тяжелым течением болезни переведены в больницу Махачкалы, ещё 22 человека получают амбулаторное лечение, из них четверо детей.Количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Сергокалинской ЦРБ увеличено до 22, добавили в минздраве. В настоящее время лечение здесь получают 17 пациентов.
https://ria.ru/20210616/kadyrov-1737326501.html
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здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, сергокалинский район, общество, происшествия
Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках
01:52 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Роспотребнадзор закрыл въезд и выезд из села Урахи в Дагестане из-за заражения людей COVID-19

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 июн – РИА Новости. Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом, сообщил минздрав региона.
"Как выяснилось, причиной заражения послужили длительные поминальные мероприятия, на которые приехали родственники из Москвы, Избербаша и других территорий Дагестана. Контактные лица определены, проводится профилактическая работа", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, 11 жителей села, где всего проживает около 600 человек, были госпитализированы с коронавирусом и пневмонией в Сергокалинскую районную больницу, трое жителей с тяжелым течением болезни переведены в больницу Махачкалы, ещё 22 человека получают амбулаторное лечение, из них четверо детей.
Количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Сергокалинской ЦРБ увеличено до 22, добавили в минздраве. В настоящее время лечение здесь получают 17 пациентов.
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Распространение коронавирусаЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаСергокалинский районОбществоПроисшествия
 
 
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