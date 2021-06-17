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Американские СМИ разошлись в оценке встречи Путина и Байдена
Американские СМИ разошлись в оценке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
Американские СМИ разошлись в оценке встречи Путина и Байдена
Телеканал CNN, который, как считается, поддерживает Демократическую партию США, и Fox News, часто выступающий за республиканцев, несколько разошлись во мнении о РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:01
2021-06-17T16:01
2021-06-17T16:01
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Телеканал CNN, который, как считается, поддерживает Демократическую партию США, и Fox News, часто выступающий за республиканцев, несколько разошлись во мнении о саммите РФ и США в Женеве.По мнению CNN, президенту России Владимиру Путину удалось добиться желаемого на переговорах с американским лидером Джо Байденом."Путин поехал в Женеву и получил именно то, что хотел. Он и покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой, просто появившись", - считают журналисты телеканала Люк Макги и Мэттью Чэнс.Как отмечает CNN, саммит дал Путину возможность приостановить последствия ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, так как "США теперь, вероятно, будут неохотно вводить новые санкции".Fox News в свою очередь называют саммит провальным."С точки зрения Байдена, то, что произошло в Женеве, было очередным днем в офисе, стандартной дипломатией в надежде на возможную выгоду. Но в мире "победа-поражение" средств массовой информации, который наживается на конфронтации, все это было своего рода провалом", - считает телеканал.
https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737356199.html
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Американские СМИ разошлись в оценке встречи Путина и Байдена
CNN и Fox News разошлись во мнениях о встрече Путина и Байдена в Женеве