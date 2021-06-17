Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/sammit-1737417265.html
Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве
Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве
Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве еще раз показал, что он очень мудрый политик, а президент США Джо Байден после итоговой пресс-конференции... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:37
2021-06-17T15:37
саммит путина и байдена
россия
днр
джо байден
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737374748_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_02bb5a70ce4c0a32a051ac66691c6d50.jpg
ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве еще раз показал, что он очень мудрый политик, а президент США Джо Байден после итоговой пресс-конференции ушел недовольный, считают представители прессы самопровозглашенной Донецкой народной республики.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. Кроме того, были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на Украине должны лежать минские соглашения. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после переговоров президентов РФ и США заявил, что появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса.ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ"Послушала пресс-конференцию Путина. Потом посмотрела пресс-конференцию Байдена. Такое впечатление, что во время двухчасового общения Путин лично Байдена инструктировал, что нужно отвечать этим журналистам", - написала на своей странице в "ВКонтакте" донецкий журналист Елена Блоха.По ее мнению, на прошедшем саммите Путин "еще раз показал, что он очень мудрый политик, он выглядел явно достойней" своего американского коллеги."Путин на пресс-конференции, без всякого сомнения, выглядел более уверенно, нежели его коллега, который все время подсматривал в свою бумажечку, листочки, где у него были вопросы и, наверняка, готовые ответы. Тот же Байден ушел недовольный результатом своей пресс-конференции. Он сам сказал, что журналисты его не поняли… Либо американские журналисты ничего не понимают, либо Байден недостаточно убедительно донес то, что происходило на самом деле", - сказала РИА Новости Блоха.Блогер, представитель министерства информации ДНР Алексей Акутин обратил внимание на недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Байдена."Версий тут может быть множество. Тут и ирония насчет пресловутой "свободы слова", и другие моменты. Но самое очевидное - на фоне российского лидера Байден выглядит очень слабо. И способен "блистать" только в своем, привычном кругу, а не на международной арене", - считает Акутин.НАДЕЖДА НА УРЕГУЛИРОВАНИЕКак заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, детально тема Украины на саммите не обсуждалась. При этом американский лидер согласился, что основой урегулирования конфликта являются минские соглашения. По мнению донецких журналистов, для Киева это сигнал."Очевидно, что для Украины попытки изменить минские соглашения не сработают. Поэтому Киев будет продолжать ломать комедию и постоянно предлагать что-то вроде "введения миротворцев", "нового формата" и прочую чепуху", - считает Алексей Акутин.По мнению корреспондента Telegram-канала "Донбасс решает", бывшего исполнительного директора первого республиканского телеканала Александра Наумова, позиция Байдена по Украине для Киева стала некоторым шоком. Он считает, что в ближайшее время от украинских властей последует череда "оправдательных заявлений"."Украина эту зраду (предательство – ред.) постарается сделать своей перемогой (победой – ред.). Для Украины нужна серьезная встряска от лица тех, кому она прислуживает. И, возможно, тогда что-то изменится и поменяется риторика в отношении республик Донбасса и минских соглашений. Других вариантов не существует", - отметил Наумов.Что касается активизации боевых действий со стороны украинских силовиков в Донбассе, то, по мнению Наумова, после саммита она маловероятна. А вот периодические обстрелы республик продолжатся."Не думаю, что будет какое-то обострение. Если Байден не шепнул (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, дескать, не слушай, что я сказал Путину, а занимайся дальше своим делом, то Зеленский должен придерживаться какого-то мирного пути", - считает журналист.По мнению же Акутина, отсутствие каких-либо договоренностей президентов России и США по Украине "будет означать, что конфликт в Донбассе и вялотекущая позиционная война с периодическими обострениями будут продолжаться"."Надеемся ли мы в Донецке, что это (встреча Путина и Байдена – ред.) повлияет на положительное решение конфликта? Да. Надеемся, что договорятся главы двух супердержав для того, чтобы этот конфликт был наконец-то завершен", - отметила Елена Блоха.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210616/donbass-1737323519.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/tramp-1737346789.html
https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1736064249.html
https://ria.ru/20210616/donbass-1737224810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737374748_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e39caaac036a2bb9c9036d883158cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, днр, джо байден, владимир путин, в мире
Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве
15:37 17.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Представители прессы ДНР высоко оценили выступление Путина на пресс-конференции в Женеве

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве еще раз показал, что он очень мудрый политик, а президент США Джо Байден после итоговой пресс-конференции ушел недовольный, считают представители прессы самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. Кроме того, были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на Украине должны лежать минские соглашения. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после переговоров президентов РФ и США заявил, что появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 22:45Саммит Путина и Байдена
Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине
ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
"Послушала пресс-конференцию Путина. Потом посмотрела пресс-конференцию Байдена. Такое впечатление, что во время двухчасового общения Путин лично Байдена инструктировал, что нужно отвечать этим журналистам", - написала на своей странице в "ВКонтакте" донецкий журналист Елена Блоха.
По ее мнению, на прошедшем саммите Путин "еще раз показал, что он очень мудрый политик, он выглядел явно достойней" своего американского коллеги.
"Путин на пресс-конференции, без всякого сомнения, выглядел более уверенно, нежели его коллега, который все время подсматривал в свою бумажечку, листочки, где у него были вопросы и, наверняка, готовые ответы. Тот же Байден ушел недовольный результатом своей пресс-конференции. Он сам сказал, что журналисты его не поняли… Либо американские журналисты ничего не понимают, либо Байден недостаточно убедительно донес то, что происходило на самом деле", - сказала РИА Новости Блоха.
Блогер, представитель министерства информации ДНР Алексей Акутин обратил внимание на недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Байдена.
"Версий тут может быть множество. Тут и ирония насчет пресловутой "свободы слова", и другие моменты. Но самое очевидное - на фоне российского лидера Байден выглядит очень слабо. И способен "блистать" только в своем, привычном кругу, а не на международной арене", - считает Акутин.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
09:33В мире
Трамп оценил встречу Путина и Байдена как "хороший день для России"
НАДЕЖДА НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, детально тема Украины на саммите не обсуждалась. При этом американский лидер согласился, что основой урегулирования конфликта являются минские соглашения. По мнению донецких журналистов, для Киева это сигнал.
"Очевидно, что для Украины попытки изменить минские соглашения не сработают. Поэтому Киев будет продолжать ломать комедию и постоянно предлагать что-то вроде "введения миротворцев", "нового формата" и прочую чепуху", - считает Алексей Акутин.
По мнению корреспондента Telegram-канала "Донбасс решает", бывшего исполнительного директора первого республиканского телеканала Александра Наумова, позиция Байдена по Украине для Киева стала некоторым шоком. Он считает, что в ближайшее время от украинских властей последует череда "оправдательных заявлений".
"Украина эту зраду (предательство – ред.) постарается сделать своей перемогой (победой – ред.). Для Украины нужна серьезная встряска от лица тех, кому она прислуживает. И, возможно, тогда что-то изменится и поменяется риторика в отношении республик Донбасса и минских соглашений. Других вариантов не существует", - отметил Наумов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 21:17
Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений
Что касается активизации боевых действий со стороны украинских силовиков в Донбассе, то, по мнению Наумова, после саммита она маловероятна. А вот периодические обстрелы республик продолжатся.
"Не думаю, что будет какое-то обострение. Если Байден не шепнул (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, дескать, не слушай, что я сказал Путину, а занимайся дальше своим делом, то Зеленский должен придерживаться какого-то мирного пути", - считает журналист.
По мнению же Акутина, отсутствие каких-либо договоренностей президентов России и США по Украине "будет означать, что конфликт в Донбассе и вялотекущая позиционная война с периодическими обострениями будут продолжаться".
"Надеемся ли мы в Донецке, что это (встреча Путина и Байдена – ред.) повлияет на положительное решение конфликта? Да. Надеемся, что договорятся главы двух супердержав для того, чтобы этот конфликт был наконец-то завершен", - отметила Елена Блоха.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 14:22
Глава ДНР рассказал, как решить конфликт в Донбассе
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДНРДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
Лента новостейМолния