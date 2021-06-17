https://ria.ru/20210617/sammit-1737417265.html

Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве

Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

Донецкие журналисты прокомментировали выступление Путина в Женеве

Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве еще раз показал, что он очень мудрый политик, а президент США Джо Байден после итоговой пресс-конференции... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:37

2021-06-17T15:37

2021-06-17T15:37

саммит путина и байдена

россия

днр

джо байден

владимир путин

в мире

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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве еще раз показал, что он очень мудрый политик, а президент США Джо Байден после итоговой пресс-конференции ушел недовольный, считают представители прессы самопровозглашенной Донецкой народной республики.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. Кроме того, были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на Украине должны лежать минские соглашения. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после переговоров президентов РФ и США заявил, что появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса.ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ"Послушала пресс-конференцию Путина. Потом посмотрела пресс-конференцию Байдена. Такое впечатление, что во время двухчасового общения Путин лично Байдена инструктировал, что нужно отвечать этим журналистам", - написала на своей странице в "ВКонтакте" донецкий журналист Елена Блоха.По ее мнению, на прошедшем саммите Путин "еще раз показал, что он очень мудрый политик, он выглядел явно достойней" своего американского коллеги."Путин на пресс-конференции, без всякого сомнения, выглядел более уверенно, нежели его коллега, который все время подсматривал в свою бумажечку, листочки, где у него были вопросы и, наверняка, готовые ответы. Тот же Байден ушел недовольный результатом своей пресс-конференции. Он сам сказал, что журналисты его не поняли… Либо американские журналисты ничего не понимают, либо Байден недостаточно убедительно донес то, что происходило на самом деле", - сказала РИА Новости Блоха.Блогер, представитель министерства информации ДНР Алексей Акутин обратил внимание на недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Байдена."Версий тут может быть множество. Тут и ирония насчет пресловутой "свободы слова", и другие моменты. Но самое очевидное - на фоне российского лидера Байден выглядит очень слабо. И способен "блистать" только в своем, привычном кругу, а не на международной арене", - считает Акутин.НАДЕЖДА НА УРЕГУЛИРОВАНИЕКак заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, детально тема Украины на саммите не обсуждалась. При этом американский лидер согласился, что основой урегулирования конфликта являются минские соглашения. По мнению донецких журналистов, для Киева это сигнал."Очевидно, что для Украины попытки изменить минские соглашения не сработают. Поэтому Киев будет продолжать ломать комедию и постоянно предлагать что-то вроде "введения миротворцев", "нового формата" и прочую чепуху", - считает Алексей Акутин.По мнению корреспондента Telegram-канала "Донбасс решает", бывшего исполнительного директора первого республиканского телеканала Александра Наумова, позиция Байдена по Украине для Киева стала некоторым шоком. Он считает, что в ближайшее время от украинских властей последует череда "оправдательных заявлений"."Украина эту зраду (предательство – ред.) постарается сделать своей перемогой (победой – ред.). Для Украины нужна серьезная встряска от лица тех, кому она прислуживает. И, возможно, тогда что-то изменится и поменяется риторика в отношении республик Донбасса и минских соглашений. Других вариантов не существует", - отметил Наумов.Что касается активизации боевых действий со стороны украинских силовиков в Донбассе, то, по мнению Наумова, после саммита она маловероятна. А вот периодические обстрелы республик продолжатся."Не думаю, что будет какое-то обострение. Если Байден не шепнул (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, дескать, не слушай, что я сказал Путину, а занимайся дальше своим делом, то Зеленский должен придерживаться какого-то мирного пути", - считает журналист.По мнению же Акутина, отсутствие каких-либо договоренностей президентов России и США по Украине "будет означать, что конфликт в Донбассе и вялотекущая позиционная война с периодическими обострениями будут продолжаться"."Надеемся ли мы в Донецке, что это (встреча Путина и Байдена – ред.) повлияет на положительное решение конфликта? Да. Надеемся, что договорятся главы двух супердержав для того, чтобы этот конфликт был наконец-то завершен", - отметила Елена Блоха.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210616/donbass-1737323519.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/tramp-1737346789.html

https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1736064249.html

https://ria.ru/20210616/donbass-1737224810.html

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россия, днр, джо байден, владимир путин, в мире