https://ria.ru/20210617/sammit-1737416524.html

Европейские СМИ оценили саммит Путина и Байдена

Европейские СМИ оценили саммит Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Европейские СМИ оценили саммит Путина и Байдена

Ведущие газеты крупных европейских стран, комментируя прошедший в среду в Женеве саммит России и США, сошлись во мнении о том, что их лидерам удалось снизить... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:34

2021-06-17T15:34

2021-06-17T15:35

саммит путина и байдена

россия

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РИМ/ПАРИЖ/МАДРИД/ЛОНДОН/БЕРЛИН, 16 июн – РИА Новости. Ведущие газеты крупных европейских стран, комментируя прошедший в среду в Женеве саммит России и США, сошлись во мнении о том, что их лидерам удалось снизить напряженность и укрепить доверие, однако основные разногласия остаются неразрешенными.Вспышка надежды вместо поисков счастьяИтальянские газеты отмечают попытку взаимопонимания и курс на восстановление нормальных дипломатических контактов, используя в языке статей "теплые" природные метафоры.Корреспондент газеты Corriere della Sera подчеркивает особый характер отношений между США и Россией, в которых "поиски счастья не являются целью"."Саммит на вилле Ла Гранж не привел к конкретным результатам, оставляя неразрешенными критические пункты, которые их разделяют. И все же трехчасовые переговоры зажгли вспышку надежды на то, что между Москвой и Вашингтоном может возобновиться и укрепиться прагматичный диалог…, направленный на укрепление взаимного доверия", - говорится в комментарии."Между Джо Байденом и Владимиром Путиным не было дружбы до и не будет после. Но после встречи в Женеве возникла попытка взаимопонимания и способствующий разрядке план, который возвращает дипломатические отношения в нормальный режим с возвращением послов в столицы и обещает возобновление переговоров о стратегической стабильности и о ядерном разоружении", - пишет Corriere.Россия становится собеседникомИтальянская la Repubblica озаглавила комментарий о встрече выражением "Дипломатический водораздел". "С сегодняшнего дня для Байдена большим противником остается Китай, Россия становится собеседником", - говорится в статье. Ее автор называет результат саммита "максимально возможным с учетом отправной точки".Издание обращает на символическую составляющую саммита и поведение лидеров: "Байден и Путин обменялись рукопожатием перед входом в зал: жест, который во времена коронавируса очень символичен. Тридцать шесть лет назад после встречи в Женеве на другой вилле Рейган сказал о Горбачеве: "Я посмотрел ему в глаза и понял, что с ним можно говорить", - говорится в комментарии.Параллели со встречей 1985 года проводит и французская Figaro: ссылаясь на мнение швейцарских журналистов, освещавших мероприятие 30-летней давности, издание указывает, что атмосфера саммита Путина и Байдена была далека от теплой и расслабленной, которая царила на встрече Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва."Тридцать шесть лет спустя, несмотря на волшебную обстановку, в которой они оказались, президенты Байден и Путин даже не обедали, и у них остались глубокие разногласия почти по всем вопросам", - отмечает французская газета."Конкретный итог их дискуссий скуден, но они договорились вновь отправить послов (России и США – ред.) на их посты и возобновить переговоры о стратегической ядерной стабильности, даже подписав соответствующее заявление, после почти четырехчасового обсуждения на вилле Ла Гранж", - пишет Figaro."По итогам саммита, состоявшегося на вилле Ла Гранж, президенты США и России констатировали разногласия, но также попытались определить темы, в которых их интересы совпадают", - пишет в своей статье специальный корреспондент Monde в Женеве. Он отмечает, что главным прогрессом саммита стало взаимное желание лидеров РФ и США начать консультации по вопросам кибербезопасности и стратегической безопасности.Зарыть топор дипломатической войныИспанская газета País обращает внимание, что пресс-конференции президенты проводили отдельно и на них "настаивали на своих красных линиях". "Отношения между двумя странами переживают худшие времена после распада СССР... Краткое официальное заявление, согласованное между двумя странами, напоминает эпоху железного занавеса", - пишет издание в материале под заголовком "Путин и Байден открывают путь к сближению, не преодолев недоверия".Статья в газете Mundo вышла под заголовком "Байден и Путин стали главными участниками холодной оттепели на саммите "без вражды". "Это был "саммит" без ожиданий и без результатов. Встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным длилась на один-два часа меньше, чем планировалось", - пишет издание и обращает внимание, что совместное заявление по итогам встречи насчитывает всего 140 слов. Единственным конкретным решением, по мнению газеты, стало то, что президенты договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон.Газета ABC озаглавила материал "Байден и Путин снижают напряженность, но сохраняют свои основные разногласия". "Ни один из них не сделал шага назад", - пишет издание, но "оба лидера, похоже, нашли "modus vivendi", на котором отныне будут основывать напряженные отношения, которые бы не предполагали открытый фронт в ущерб другим, более приоритетным". "Но то, что знаменует собой до и после саммита, который Путин и Байден провели в среду в Женеве, это решение зарыть топор дипломатической войны и решимость сотрудничать там, где существуют взаимные интересы", - говорится в статье.Скучно - это хорошоСаммит президентов России и США не стал главной темой для британских СМИ - они по-прежнему большее внимание уделяют внутренней повестке: распространению коронавируса, вакцинации, политическим скандалам. Однако почти все крупные издания выступили с оценкой прошедшей встречи, признав ее скорее успешной и положительной. Вместе с тем, почти все сошлись во мнении, что итоги саммита носят лишь общий и предварительный характер и говорят только о начале дипломатического взаимодействия в работе по улучшению отношения РФ и США.В частности, колумнист Guardian пишет, что встреча в Женеве не стала классическим саммитом двух сверхдержав, это была двусторонняя встреча руководителей важных стран с осложнившимися отношениями."Это не означало, что США и России вчера нечего было обсуждать или что саммит не был важен. Но задача, стоящая перед сторонами, по-новому сложна... Байден прав, начав поиск более стабильных отношений. Путин был прав, когда вышел из своего защищающего от COVID-19 кокона, чтобы выяснить, серьезно ли Байден относится к России и готов ли вести дела с Москвой", - пишет колумнист.Британская Independent констатирует, что после саммита отношения США и России вышли из глубокой заморозки, однако большой оттепели пока нет."Как сказал Байден перед тем, как отправиться на виллу в Женеву для переговоров с Путиным: "Всегда лучше встретиться лицом к лицу"... В дипломатии так было всегда. Диалог лучше, чем оскорбления на расстоянии, а диалог лицом к лицу лучше всего", - отмечает издание.Газета оценивает саммит как успешный, тем более, что ожидания от него были невысокими. "Помогло и то, что ожидания от переговоров президентов США и России были низкими. Президент Путин сказал, что "враждебности нет" и что их беседы велись в "конструктивном духе", но при этом явно не было общего согласия", - пишет издание.Обозреватель телеканала SkyNews назвал встречу слегка скучноватой, но увидел в этом положительный момент. "Встреча была посвящена созданию более стабильных, предсказуемых отношений - не было ни драмы в стиле Трампа, ни дипломатических моментов. Бывают моменты, когда скучно - это хорошо. И это был один из таких моментов. Это была явно важная встреча - первая личная встреча Джо Байдена как президента США с российским коллегой Владимиром Путиным", - отмечает журналист в авторской колонке.Последнее словоКак подмечает немецкая газета Welt, Путин уже ехал в аэропорт, пока Байден проводил пресс-конференцию. Это оставило за американским лидером выгодную возможность сказать последнее слово. "Президент США риторически слабее, известен оговорками и неудачными предложениями. Его критики говорят, что он боится проводить совместную пресс-конференцию с Путиным", - пишет издание.При этом Welt подчеркивает мастерство Байдена в обращении с телевизионной картинкой и символикой. "Он говорит в лучах солнца на фоне Женевского озера, расслабленно выглядит в белой рубашке и делает Путину символический подарок - сделанные на заказ солнцезащитные очки-авиаторы", - пишет газета. Производитель очков Randolph выпускает модель HGU-4/P для пилотов вооруженных сил США. Кроме того, очки-авиаторы являются своего рода фирменным знаком Байдена, так же как красная кепка была символом Дональда Трампа. Издание трактует такой подарок Байдена Путину как жест власти.Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung подмечает удачный выбор места для встречи: едва ли Швейцария могла лучше оправдать свою репутацию места для проведения политических встреч мирового уровня. Вилла XVIII века выходит окнами на Женевское озеро, нейтралитет царит даже в архитектуре. Из-за симметрии дома и президенты, и их советники имели в своем распоряжении абсолютно одинаковое пространство, отмечает издание, проводя параллели с переговорами Рейгана и Горбачева в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210617/derzhava-1737391903.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210617/bayden-1737412255.html

https://ria.ru/20210617/sammit-1737354820.html

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россия, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире