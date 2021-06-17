https://ria.ru/20210617/sammit-1737363197.html

Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве

Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве

Тема вступления Украины в НАТО в расширенном составе на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:28

2021-06-17T11:28

2021-06-17T11:28

саммит путина и байдена

нато

дмитрий песков

украина

перспективы вступления грузии и украины в нато

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема вступления Украины в НАТО в расширенном составе на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь я не могу точно сказать, что было на узком составе, но в расширенном составе это подробно не обсуждалось", – ответил Песков на вопрос об обсуждении темы вступления Украины в НАТО на саммите в Женеве.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737071897.html

украина

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нато, дмитрий песков, украина, перспективы вступления грузии и украины в нато, в мире