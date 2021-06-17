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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/sammit-1737363197.html
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве
Тема вступления Украины в НАТО в расширенном составе на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:28
2021-06-17T11:28
саммит путина и байдена
нато
дмитрий песков
украина
перспективы вступления грузии и украины в нато
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема вступления Украины в НАТО в расширенном составе на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь я не могу точно сказать, что было на узком составе, но в расширенном составе это подробно не обсуждалось", – ответил Песков на вопрос об обсуждении темы вступления Украины в НАТО на саммите в Женеве.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737071897.html
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нато, дмитрий песков, украина, перспективы вступления грузии и украины в нато, в мире
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве
11:28 17.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дмитрий Песков заявил, что в расширенном составе вступление Украины в НАТО не обсуждалось

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема вступления Украины в НАТО в расширенном составе на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 13:46
Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО
"Здесь я не могу точно сказать, что было на узком составе, но в расширенном составе это подробно не обсуждалось", – ответил Песков на вопрос об обсуждении темы вступления Украины в НАТО на саммите в Женеве.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
 
Саммит Путина и БайденаНАТОДмитрий ПесковУкраинаПерспективы вступления Грузии и Украины в НАТОВ мире
 
 
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