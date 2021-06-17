https://ria.ru/20210617/sammit-1737363197.html
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве
Тема вступления Украины в НАТО в расширенном составе на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:28
2021-06-17T11:28
2021-06-17T11:28
саммит путина и байдена
нато
дмитрий песков
украина
перспективы вступления грузии и украины в нато
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тема вступления Украины в НАТО в расширенном составе на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь я не могу точно сказать, что было на узком составе, но в расширенном составе это подробно не обсуждалось", – ответил Песков на вопрос об обсуждении темы вступления Украины в НАТО на саммите в Женеве.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737071897.html
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нато, дмитрий песков, украина, перспективы вступления грузии и украины в нато, в мире
Песков ответил на вопрос об обсуждении вступления Украины в НАТО в Женеве
Дмитрий Песков заявил, что в расширенном составе вступление Украины в НАТО не обсуждалось