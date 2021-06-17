https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита

Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита - РИА Новости, 17.06.2021

Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший накануне саммит президентов России и США. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:20

2021-06-17T09:20

2021-06-17T13:42

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Медведь всегда может укусить". Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737238260_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_afa0f2b7ba0e399fa82db6c37ce91821.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший накануне саммит президентов России и США.Многие комментаторы задались вопросом, почему Джо Байден не стал отвечать на вопросы российских журналистов, тогда как Владимир Путин охотно общался с американской прессой. "Это чтобы вы лучше поняли, в каком виде существуют идеи демократии и свободы слова в США", — написал prof1.Читатели также поделились свои мнением насчет внешнего вида двух лидеров.Так, один из пользователей отметил, что российский президент хорошо выглядит рядом с его американским коллегой."Это не Путин вот-вот уснет <…> у него, в отличие от Байдена, есть стержень", — иронизирует Nouchka.Не обошлось и без шуток. Читатель под ником lansarter посоветовал Владимиру Путину поинтересоваться у главы Белого дома, как у него обстоят дела с лестницами. "Байден смог вспомнить свой текст или ему Харрис (вице-президент США. — Прим. ред.) суфлировала?" — задался вопросом l'UMPS m'a tueR.Однако нашлись и те, кто захотел поднять более серьезные вопросы по итогам прошедшей встречи."У России есть один важный недостаток в глазах Запада: они хотят жить как русские", — написал remez, добавив, что Вашингтон это не устраивает."Россия никогда не должна прощать злодеяния Запада, в частности государственный переворот, организованный на Украине в 2014 году", — указал DARIUS47.В заключение комментатор под ником Phiphi1518 подчеркнул, что США, Россия и Китай при любых обстоятельствах должны работать вместе, чтобы восстановить мир во всем мире.Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам президент России заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210617/smi-1737331186.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210617/bayden-1737332179.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, политика