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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html
Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита - РИА Новости, 17.06.2021
Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший накануне саммит президентов России и США. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:20
2021-06-17T13:42
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
политика
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"Медведь всегда может укусить". Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший накануне саммит президентов России и США.Многие комментаторы задались вопросом, почему Джо Байден не стал отвечать на вопросы российских журналистов, тогда как Владимир Путин охотно общался с американской прессой. "Это чтобы вы лучше поняли, в каком виде существуют идеи демократии и свободы слова в США", — написал prof1.Читатели также поделились свои мнением насчет внешнего вида двух лидеров.Так, один из пользователей отметил, что российский президент хорошо выглядит рядом с его американским коллегой."Это не Путин вот-вот уснет &lt;…&gt; у него, в отличие от Байдена, есть стержень", — иронизирует Nouchka.Не обошлось и без шуток. Читатель под ником lansarter посоветовал Владимиру Путину поинтересоваться у главы Белого дома, как у него обстоят дела с лестницами. "Байден смог вспомнить свой текст или ему Харрис (вице-президент США. — Прим. ред.) суфлировала?" — задался вопросом l'UMPS m'a tueR.Однако нашлись и те, кто захотел поднять более серьезные вопросы по итогам прошедшей встречи."У России есть один важный недостаток в глазах Запада: они хотят жить как русские", — написал remez, добавив, что Вашингтон это не устраивает."Россия никогда не должна прощать злодеяния Запада, в частности государственный переворот, организованный на Украине в 2014 году", — указал DARIUS47.В заключение комментатор под ником Phiphi1518 подчеркнул, что США, Россия и Китай при любых обстоятельствах должны работать вместе, чтобы восстановить мир во всем мире.Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам президент России заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, политика
Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:20 17.06.2021 (обновлено: 13:42 17.06.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший накануне саммит президентов России и США.
Многие комментаторы задались вопросом, почему Джо Байден не стал отвечать на вопросы российских журналистов, тогда как Владимир Путин охотно общался с американской прессой.
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"Это чтобы вы лучше поняли, в каком виде существуют идеи демократии и свободы слова в США", — написал prof1.

"Байден не может отвечать на вопросы СМИ на лету. Для него отбирают только покладистых журналистов", — считает Anojlopuji.

Читатели также поделились свои мнением насчет внешнего вида двух лидеров.
Так, один из пользователей отметил, что российский президент хорошо выглядит рядом с его американским коллегой.
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"Это не Путин вот-вот уснет <…> у него, в отличие от Байдена, есть стержень", — иронизирует Nouchka.

"Он прекрасно выглядит не только на фоне Байдена", — ответил ему Themistoclius.

Не обошлось и без шуток. Читатель под ником lansarter посоветовал Владимиру Путину поинтересоваться у главы Белого дома, как у него обстоят дела с лестницами.
"Байден смог вспомнить свой текст или ему Харрис (вице-президент США. — Прим. ред.) суфлировала?" — задался вопросом l'UMPS m'a tueR.
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Однако нашлись и те, кто захотел поднять более серьезные вопросы по итогам прошедшей встречи.
"У России есть один важный недостаток в глазах Запада: они хотят жить как русские", — написал remez, добавив, что Вашингтон это не устраивает.
"Россия никогда не должна прощать злодеяния Запада, в частности государственный переворот, организованный на Украине в 2014 году", — указал DARIUS47.

"Зная русских, хочу сказать, что медведь может укусить в любой момент", — написал один из пользователей.

В заключение комментатор под ником Phiphi1518 подчеркнул, что США, Россия и Китай при любых обстоятельствах должны работать вместе, чтобы восстановить мир во всем мире.
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Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам президент России заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАПолитика
 
 
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