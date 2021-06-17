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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/sammit-1737345017.html
Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России - РИА Новости, 17.06.2021
Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
Президент США Джо Байден отказался от жесткого подхода по отношению к России на саммите в Женеве ради диалога по контролю над ядерными вооружениями, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:19
2021-06-17T09:19
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался от жесткого подхода по отношению к России на саммите в Женеве ради диалога по контролю над ядерными вооружениями, заявил РИА Новости бывший канадский дипломат Патрик Армстронг.Эксперт отметил, что американская сторона попросила о встрече после двух неудач подхода "крутого парня": "попытки государственного переворота в Белоруссии и фарса с "деоккупацией Крыма".При этом он отметил, что была и третья неудача "крутого парня". В 1990-х годах, по его словам, американцы считали, что на Россию больше не нужно обращать внимание, поскольку они "победили". Однако затем Россия "в значительной степени опередила" США в области стратегических вооружений. Поэтому некоторые "разумные" представители США хотят соглашений о вооружениях, потому что "мощь России нельзя игнорировать".Он добавил, что Вашингтон не может согласиться с тем, что Россия, а также Китай "пойдут своим путем", и закончилось "время поучений"."Поэтому я не ожидаю никаких изменений, пока не настанет новая реальность, которую никто в Вашингтоне не может игнорировать", - добавил экс-дипломат.Армстронг при этом поприветствовал возвращение послов России и США.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210617/sammit-1737343230.html
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:19 17.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Бывший канадский дипломат объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался от жесткого подхода по отношению к России на саммите в Женеве ради диалога по контролю над ядерными вооружениями, заявил РИА Новости бывший канадский дипломат Патрик Армстронг.
Эксперт отметил, что американская сторона попросила о встрече после двух неудач подхода "крутого парня": "попытки государственного переворота в Белоруссии и фарса с "деоккупацией Крыма".
При этом он отметил, что была и третья неудача "крутого парня". В 1990-х годах, по его словам, американцы считали, что на Россию больше не нужно обращать внимание, поскольку они "победили". Однако затем Россия "в значительной степени опередила" США в области стратегических вооружений. Поэтому некоторые "разумные" представители США хотят соглашений о вооружениях, потому что "мощь России нельзя игнорировать".
"Таким образом, была достигнута одна важная цель встречи - договоренность обсудить контроль над вооружениями: он нужен американской стороне, а Москва предпочитает стабильность и предсказуемость", - заявил Армстронг, бывший советник-посланник посольства Канады в Москве.
Он добавил, что Вашингтон не может согласиться с тем, что Россия, а также Китай "пойдут своим путем", и закончилось "время поучений".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
08:50Саммит Путина и Байдена
Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
"Поэтому я не ожидаю никаких изменений, пока не настанет новая реальность, которую никто в Вашингтоне не может игнорировать", - добавил экс-дипломат.
Армстронг при этом поприветствовал возвращение послов России и США.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
 
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